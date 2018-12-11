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Водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів і погнав далі

Водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів і погнав далі
У Луцьку маршрутне таксі №9а не зупинилося на сигнали пасажирів.

Інцидент трапився 11 грудня приблизно о 19-20:00, - повідомив Анатолій Кондратюк на платформі Відкрите місто.

"11.12.2018, приблизно об 19-20 годин, водій маршрутки 9а, бачачи людей, які сигналізують про зупинку по вул. Рівненській, умисно не зупинився, бо бачив перед собою маршрутку 3, яку обігнав і наплювавши на людей, погнав вперед за більшою кількістю пасажирів і більшим заробітком", - пише обурений чоловік.

"Прошу встановити цього водія, і оскільки така ситуація вже не перша, притягнути до відповідальності, копію наказу приєднати до відповіді", - йдеться у дописі.

Фото ілюстративне

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Теги: маршрутки, транспорт, скарги
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Коментарі 2
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9 дуже часто так роблять!!!
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Накласти штраф 10 тис на підприємство за КОЖНУ таку скаргу !!!
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