Водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів і погнав далі

У Луцьку маршрутне таксі №9а не зупинилося на сигнали пасажирів.Інцидент трапився 11 грудня приблизно о 19-20:00, - повідомивна платформі Відкрите місто."11.12.2018, приблизно об 19-20 годин, водій маршрутки 9а, бачачи людей, які сигналізують про зупинку по вул. Рівненській, умисно не зупинився, бо бачив перед собою маршрутку 3, яку обігнав і наплювавши на людей, погнав вперед за більшою кількістю пасажирів і більшим заробітком", - пише обурений чоловік."Прошу встановити цього водія, і оскільки така ситуація вже не перша, притягнути до відповідальності, копію наказу приєднати до відповіді", - йдеться у дописі.