Волинянка Майя Москвич увійшла в ТОП-30 молодих лідерів України

Майя Москвич, яка виборола низку нагород на «Іграх Нескорених», увійшла у топ-30 молодих лідерів України за версією видання Kyiv Post.



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Нагадаємо, що на змаганнях «Ігри Нескорених», які проводилися в Австралії волинянка Майя Москвич здобула золоті медалі за командну та індивідуальну стрільбу.



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За словами Майї Москвич, вона потрапила в 30-ку людей, котрі вже зробили щось для України.



«Досить не очікувано. І реально це честь бути в одному списку з такими потужними людьми! Хоч я прийшла на захід надто пізно і надто втомленою щоб знайомитись (а я мала такий намір і сподіваюсь нагоди ще будуть), мені було приємно усвідомити, що моя участь і перемога в «InvictusGames» була важлива не лише для мене і для всіх хто мене підтримував, а принесла бонуси і для України», – наголосила волинянка.



Також Майя Москвич подякувала усім, завдяки кому здобула успіх на змаганнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка виборола низку нагород на «Іграх Нескорених», увійшла у топ-30 молодих лідерів України за версією видання Kyiv Post.Про це повідомляє «Вголос» Нагадаємо, що на змаганнях «Ігри Нескорених», які проводилися в Австралії волинянка Майя Москвич здобула золоті медалі за командну та індивідуальну стрільбу.За словами Майї Москвич, вона потрапила в 30-ку людей, котрі вже зробили щось для України.«Досить не очікувано. І реально це честь бути в одному списку з такими потужними людьми! Хоч я прийшла на захід надто пізно і надто втомленою щоб знайомитись (а я мала такий намір і сподіваюсь нагоди ще будуть), мені було приємно усвідомити, що моя участь і перемога в «InvictusGames» була важлива не лише для мене і для всіх хто мене підтримував, а принесла бонуси і для України», – наголосила волинянка.Також Майя Москвич подякувала усім, завдяки кому здобула успіх на змаганнях.

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