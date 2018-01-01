вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка Майя Москвич увійшла в ТОП-30 молодих лідерів України

Волинянка Майя Москвич увійшла в ТОП-30 молодих лідерів України
Волинянка Майя Москвич, яка виборола низку нагород на «Іграх Нескорених», увійшла у топ-30 молодих лідерів України за версією видання Kyiv Post.

Про це повідомляє «Вголос».

Нагадаємо, що на змаганнях «Ігри Нескорених», які проводилися в Австралії волинянка Майя Москвич здобула золоті медалі за командну та індивідуальну стрільбу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка Майя Москвич поділилася враженнями від «Ігор Нескорених»

За словами Майї Москвич, вона потрапила в 30-ку людей, котрі вже зробили щось для України.

«Досить не очікувано. І реально це честь бути в одному списку з такими потужними людьми! Хоч я прийшла на захід надто пізно і надто втомленою щоб знайомитись (а я мала такий намір і сподіваюсь нагоди ще будуть), мені було приємно усвідомити, що моя участь і перемога в «InvictusGames» була важлива не лише для мене і для всіх хто мене підтримував, а принесла бонуси і для України», – наголосила волинянка.

Також Майя Москвич подякувала усім, завдяки кому здобула успіх на змаганнях.

Волинянка Майя Москвич увійшла в ТОП-30 молодих лідерів України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Майя Москвич, Ігри Нескорених
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулись вантажівка і Ford
Сьогодні, 12:28
Гройсмана проситимуть звільнити очільника управління держпраці Волині
Сьогодні, 12:08
Волинянка Майя Москвич увійшла в ТОП-30 молодих лідерів України
Сьогодні, 12:07
Водій луцької маршрутки проігнорував пасажирів і погнав далі
Сьогодні, 12:04
Андріївська ніч: що сьогодні категорично не можна робити
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич Волинян кличуть урочисто зустріти переможницю «Ігор Нескорених» Майю Москвич
30 жовтень, 17:55
Волинянка Майя Москвич поділилася враженнями від «Ігор Нескорених» Волинянка Майя Москвич поділилася враженнями від «Ігор Нескорених»
28 жовтень, 10:14
Кому присвятила перемогу в «Іграх Нескорених» волинянка Майя Москвич. ФОТО Кому присвятила перемогу в «Іграх Нескорених» волинянка Майя Москвич. ФОТО
26 жовтень, 08:35
Волинянка Майя Москвич здобула «золото» на «Іграх Нескорених» Волинянка Майя Москвич здобула «золото» на «Іграх Нескорених»
26 жовтень, 07:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: через туман і ожеледицю авто перевернулося догори дриґом. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
У довірливих волинян двоє шахраїв видурили 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:53
 0
У луцькій райлікарні відкрили фізіотерапевтичне відділення європейського зразка
Сьогодні, 12:45
 0
Поліція зловила 18-річного лучанина, який крав у перехожих телефони
Сьогодні, 12:45
 0
Відмінний смак та якість: «Старий Порицьк» презентував у Луцьку органічні сири*
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8