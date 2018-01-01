У Луцьку зіткнулись вантажівка і Ford





Інцидент трапився у середу, 12 грудня, на вулиці Карпенка-Карого, - інформує Патрульна поліція Волинської області.



У результаті зіткнень два автомобілі отримали механічні пошкодження.



Причина – водій Ford Transit не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції.

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