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У Луцьку зіткнулись вантажівка і Ford

У Луцьку зіткнулись вантажівка і Ford
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ford Transit і вантажівки Mercedes.

Інцидент трапився у середу, 12 грудня, на вулиці Карпенка-Карого, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

У результаті зіткнень два автомобілі отримали механічні пошкодження.

Причина – водій Ford Transit не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції.

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Теги: аварія, Луцьк
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