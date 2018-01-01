У Луцьку зіткнулись вантажівка і Ford
Сьогодні, 12:28
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ford Transit і вантажівки Mercedes.
Інцидент трапився у середу, 12 грудня, на вулиці Карпенка-Карого, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
У результаті зіткнень два автомобілі отримали механічні пошкодження.
Причина – водій Ford Transit не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції.
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Інцидент трапився у середу, 12 грудня, на вулиці Карпенка-Карого, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
У результаті зіткнень два автомобілі отримали механічні пошкодження.
Причина – водій Ford Transit не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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