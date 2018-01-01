На Волині в аварії буса склало вдвоє. ФОТО
Сьогодні, 12:28
На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в аварії потраждала людина.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, на 116км+650 м, в ДТП ушкоджень зазнав один водій. Чоловік за кермом Opel Vivaro обганяв Mersedes Sprinter в умовах недостатньої видимості та не врахував дорожню обстановку.
У результаті 2 транспортні засоби опинились у кюветі, а водій Mersedes Sprinter – у Рожищенській лікарні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, на 116км+650 м, в ДТП ушкоджень зазнав один водій. Чоловік за кермом Opel Vivaro обганяв Mersedes Sprinter в умовах недостатньої видимості та не врахував дорожню обстановку.
У результаті 2 транспортні засоби опинились у кюветі, а водій Mersedes Sprinter – у Рожищенській лікарні.
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