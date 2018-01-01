На Волині в аварії буса склало вдвоє. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Так, на 116км+650 м, в ДТП ушкоджень зазнав один водій. Чоловік за кермом Opel Vivaro обганяв Mersedes Sprinter в умовах недостатньої видимості та не врахував дорожню обстановку.



У результаті 2 транспортні засоби опинились у кюветі, а водій Mersedes Sprinter – у Рожищенській лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в аварії потраждала людина.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.Так, на 116км+650 м, в ДТП ушкоджень зазнав один водій. Чоловік за кермом Opel Vivaro обганяв Mersedes Sprinter в умовах недостатньої видимості та не врахував дорожню обстановку.У результаті 2 транспортні засоби опинились у кюветі, а водій Mersedes Sprinter – у Рожищенській лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію