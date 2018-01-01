Аварія на Волині: через туман і ожеледицю авто перевернулося догори дриґом. ФОТО

На Волині легковик злетів у кювет та перевернувся на дах.12 листопада на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, на 471 км, водій Mitsubishi Lancer злетів у кювет, не впоравшись з керуванням, - повідомлии у прес-службі волинських патрульних.За його словами, він рухався зі швидкістю не більше 80 км/год."Однак погана видимість та ожеледиця «взяли своє» - автомобіль перевернувся, зазнавши механічних пошкоджень, у результаті автопригоди – 2 потерпілих", - йдеться у повідомленні.Патрульні на місці оформили необхідні матеріали та надали допомогу.