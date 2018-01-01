Аварія на Волині: через туман і ожеледицю авто перевернулося догори дриґом. ФОТО
Сьогодні, 12:56
На Волині легковик злетів у кювет та перевернувся на дах.
12 листопада на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, на 471 км, водій Mitsubishi Lancer злетів у кювет, не впоравшись з керуванням, - повідомлии у прес-службі волинських патрульних.
За його словами, він рухався зі швидкістю не більше 80 км/год.
"Однак погана видимість та ожеледиця «взяли своє» - автомобіль перевернувся, зазнавши механічних пошкоджень, у результаті автопригоди – 2 потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Патрульні на місці оформили необхідні матеріали та надали допомогу.
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12 листопада на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, на 471 км, водій Mitsubishi Lancer злетів у кювет, не впоравшись з керуванням, - повідомлии у прес-службі волинських патрульних.
За його словами, він рухався зі швидкістю не більше 80 км/год.
"Однак погана видимість та ожеледиця «взяли своє» - автомобіль перевернувся, зазнавши механічних пошкоджень, у результаті автопригоди – 2 потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Патрульні на місці оформили необхідні матеріали та надали допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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