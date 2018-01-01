Поліція зловила 18-річного лучанина, який крав у перехожих телефони

У Луцьку на вулиці Данила Галицького злодій викрав у двох чоловіків телефони.До поліції надійшли повідомлення від двох жителів Луцька про викрадення у них "мобілок", - інформує ГУНП у Волинській області.Злодій викрав у 32-річного заявника із кишені його верхнього одягу мобільний телефон, вартістю 2,5 тис. грн. Зловмисник також незаконно заволодів мобільним телефоном 20-річного лучанина, завдавши йому збитків на 2,7 тис. грн.Правоохоронці згодом встановили причетність до крадіжок 18-річного жителя обласного центру.За фактами таємного викрадення чужого майна слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу, або позбавлення волі на строк до трьох років.