Поліція зловила 18-річного лучанина, який крав у перехожих телефони
Сьогодні, 12:45
У Луцьку на вулиці Данила Галицького злодій викрав у двох чоловіків телефони.
До поліції надійшли повідомлення від двох жителів Луцька про викрадення у них "мобілок", - інформує ГУНП у Волинській області.
Злодій викрав у 32-річного заявника із кишені його верхнього одягу мобільний телефон, вартістю 2,5 тис. грн. Зловмисник також незаконно заволодів мобільним телефоном 20-річного лучанина, завдавши йому збитків на 2,7 тис. грн.
Правоохоронці згодом встановили причетність до крадіжок 18-річного жителя обласного центру.
За фактами таємного викрадення чужого майна слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу, або позбавлення волі на строк до трьох років.
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До поліції надійшли повідомлення від двох жителів Луцька про викрадення у них "мобілок", - інформує ГУНП у Волинській області.
Злодій викрав у 32-річного заявника із кишені його верхнього одягу мобільний телефон, вартістю 2,5 тис. грн. Зловмисник також незаконно заволодів мобільним телефоном 20-річного лучанина, завдавши йому збитків на 2,7 тис. грн.
Правоохоронці згодом встановили причетність до крадіжок 18-річного жителя обласного центру.
За фактами таємного викрадення чужого майна слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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