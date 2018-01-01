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У довірливих волинян двоє шахраїв видурили 30 тисяч гривень

У довірливих волинян двоє шахраїв видурили 30 тисяч гривень
На Волині двоє шахраїв "кинули" мешканців області на 30 тисяч гривень.

Співробітники Луцького відділу та відділення поліції встановили причетність 30-річного та 25-річного волинян до скоєння шахрайств, пов’язаних із продажем автозапчастин та вікон, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Зловмисники шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошима трьох жителів області на суму понад 30 тис. грн.. За фактами шахрайств слідчі розпочали кримінальні провадження.

Учора ввечері до Луцького районного відділення поліції звернулися двоє мешканців Луцького району із заявами про шахрайства.

Поліцейські встановили, що 25-річний мешканець цього ж району, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автозапчастин до автомобілів за заниженою ціною, незаконно заволодів коштами заявників на суму майже 26 тис. грн..

Цього ж дня до Луцького відділу поліції звернувся 33-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що в жовтні замовив за 5 тис. грн. балконну раму. Однак, до тепер так і не отримав замовлений товар. Поліцейські встановили причетність до злочину 30-річного мешканця Луцька.

Слідчі за фактами шахрайств розпочали кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал
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