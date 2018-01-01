На Волині авто злетіло в кювет: пасажирка загинула

У селі Зимне Володимир-Волинського району Ford Mondeo з'їхав в кювет. Внаслідок аварії загинула 23-річна пасажирка.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Подія трапилася близько 5 години ранку. За кермом транспортного засобу перебував 27-річний житель міста Володимир-Волинський.Попередньо встановили, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали водія відповідно до ст. 208 КПК України.У ДТП загинула 23-річна пасажирка, мешканка Володимира-Волинського. Транспортний засіб доставлений на арештмайданчик місцевого відділу поліції.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоби) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.