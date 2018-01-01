У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО





Нагадаємо, масова інспекція підйомників у місті почалася торік після нещасного випадку. Тоді в багатоповерхівці на проспекті Молоді через несправність ліфта



У червні міськрада вже виділяла 1,5 мільйона гривень. На той момент комунальники запевняли, що відремонтували майже 100 підйомників.



"До кінця року близько мільйона десь і треба. Але чи встигнемо це зробити до Нового року ще не знаємо", - відповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.





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