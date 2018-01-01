У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
На капітальний ремонт ліфтів у Луцьку знову виділили мільйон гривень.
Нагадаємо, масова інспекція підйомників у місті почалася торік після нещасного випадку. Тоді в багатоповерхівці на проспекті Молоді через несправність ліфта загинула молода дівчина, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
У червні міськрада вже виділяла 1,5 мільйона гривень. На той момент комунальники запевняли, що відремонтували майже 100 підйомників.
"До кінця року близько мільйона десь і треба. Але чи встигнемо це зробити до Нового року ще не знаємо", - відповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, масова інспекція підйомників у місті почалася торік після нещасного випадку. Тоді в багатоповерхівці на проспекті Молоді через несправність ліфта загинула молода дівчина, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
У червні міськрада вже виділяла 1,5 мільйона гривень. На той момент комунальники запевняли, що відремонтували майже 100 підйомників.
"До кінця року близько мільйона десь і треба. Але чи встигнемо це зробити до Нового року ще не знаємо", - відповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку виступить джазовий трубач з Америки
Сьогодні, 14:26
У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
На Волині авто злетіло в кювет: пасажирка загинула
Сьогодні, 13:13
Медіа