Сири ТМ «Щедрик» – молочна продукція для справжніх гурманів*





Користь сиру важко переоцінити, адже правильно виготовлений сир – це джерело поживних речовин, корисних для здоров'я. Слід зазначити, що ці молочні ласощі містять величезну кількість білків та амінокислот. А ще володіють цілющою силою для людського організму.



Сир є незамінним продуктом у раціоні спортсменів, адже містить величезну кількість протеїнів, які допомагають зберегти і відновити м'язову тканину. Вітаміни, які містяться у цьому продукті корисні для шкіри, волосся та зору. Кальцій і фосфор зміцнюють суглоби, формують кісткову тканину, оберігають від руйнування зуби.



Регулярне вживання твердих та м'яких сортів сиру в їжу показано людям, що страждають анемією, оскільки сприяє підвищенню кількості гемоглобіну в крові. Окрім того, сир допомагає нормалізувати обмін речовин в організмі. Це дозволяє вводити продукт в дитячий раціон, оскільки він позитивно впливає на процеси росту.



Торгова марка «Щедрик» представляє для своїх споживачів низку напівм’яких та м’яких сирів, аби кожен знайшов тут найоптимальніший для себе продукт. Це сири, найкращі рецептури яких збиралися з усього світу – від Болгарії до Адигеї. Вони виготовленні з відбірного молока вищого ґатунку, тому ви завжди можете бути впевненні у їх якості.



Класичні та з добавками, вони однаково добре смакують у сирних плато та різноманітних стравах.



Зупинимося детальніше на різновидах сирів торгової марки «Щедрик».



Напівтверді сири:



Моцарела «Українська»





Сир із відбірного коров’ячого молока з ніжно-вершковим смаком. Містить натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, каротин та вітаміни В2, С, РР.

Має напівтверду, еластичну структуру та високу здатність до розтягування сиру в нитку. Саме таку моцарелу використовують італійці для приготування піци і гарячих страв. Цей сир гарно доповнить сирне плато і знайде своє застосування на вашій кухні.



Напівтвердий сир «Рівненський. Агропереробка»





Авторський класичний сир, виготовлений із коров’ячого молока із застосуванням бактеріальних заквасок. Містить білок і амінокислоти. 100 г сиру покривають добову потребу дорослої людини в кальції, 1/3 – в жирі, 1/3 – в фосфорі. Сир відмінно плавиться, ідеально підходить для піци. Підходить як повноцінний перекус разом із хлібом та овочами, а також для приготування різноманітних гарячих страв. Підпікається ароматною скоринкою.



Напівтвердий сир «Рівненський. Агропереробка» з прянощами





Відбірне, створене з любов'ю поєднання трав та спецій в улюбленому з дитинства сирові, однозначно стане вашим фаворитом. Усі прянощі подрібнюються вручну у ступці, аби їх смаки відкрилися саме так, як треба. Крім того, що сир із прянощами може стати повноцінною стравою на вашому столі, він відмінно пасуватиме в різноманітних стравах. Готовий набір спецій та перців доповнить і соус, і випічку, і щось смачне, запечене у духовці.



Напівтвердий сир «Рівненський. Агропереробка» тривалого визрівання





Сир для справжніх гурманів – з тонким присмаком благородної витримки, в міру пряний. Улюблений вже серед поколінь сир «Рівненський», який часто називають «Чеддер», але тривалого визрівання. Цей сир гідний того, щоб стати центральною родзинкою сирного плато. Неймовірний пікантний смак відмінно доповнить келих червоного сухого вина. Крім того, використовується у приготуванні багатьох гарячих страв італійської кухні. Також цим сиром можна замінити Пармезан чи Грано Падано у приготуванні класичних салатів.



Рулети ручної роботи







Виготовляються на основі сиру «Рівненський. Агропереробка» із начинками (оливки, бекон, волоський горіх, мариновані гриби, маслини, окіст). Найкраще доповнення до сирної тарілки і відмінна прикраса святкового столу. Цікаво, що цей сир не має аналогів в Україні, оскільки виготовляється виключно вручну дбайливими руками працівників.



М’які сири:



«Адигейський»



Унікальний сир із молока вищого ґатунку, має ніжний молочний смак, в міру підсолений. Виготовлений за традиційною рецептурою, вивченою в регіоні Адигея. Цінний за харчовими властивостями продукт, адже має високий вміст молочного білка, незамінних амінокислот, кальцію та мінеральних солей. Можна споживати, як самостійний, надкорисний продукт. Смакує з печивом до ранкової кави чи чаю, також гарно піддається смаженню (тримає форму і не плавиться на сковорідці).



«Фета»







Виготовлений згідно рецептур грецьких фермерів, але з коров’ячого молока. В міру солоний, відразу пошинкований на зручні кубики і залитий відбірною олією. Має два види смаків — італійські трави і оливки без кісточки. Має менший вміст солі, ніж бринза, оскільки тут натуральним консервантом виступає високоякісна рослинна олія. Продукт готовий до вжитку і заправки салатів. Також дуже смакує з хлібцями і тостами. Легко розминається вилкою для приготування різноманітних страв.



«Бринза»



Сир із коров’ячого молока, виготовлений за класичною болгарською технологією із застосуванням заквасок і ферментів. Досить солоний, що пояснюється відмінною якістю і натуральністю, адже сіль виступає натуральним консервантом при мінімальних температурних впливах. Бринза відмінно замінить сіль у ваших стравах, особливо салатах зі свіжих овочів. Просто нарізаний кубиками цей сир найкраще смакує зі свіжими помідорами. Секрет, підслуханий у Греції: якщо хочете зробити бринзу менш солоною, замочіть її на ніч у молоці.







Знайти продукцію ТМ «Щедрик» можна за адресами:



м. Луцьк:

вул. Грушевського, 16 (молочний відділ у магазині "Тростянецькі Ковбаси");

вул, Кравчука, 17 (молочний відділ у фермерському магазині "Іван Хліб");

вул. Володимирська, 20 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");

проспект Волі, 22А (фірмова лавка ТМ "Щедрик");

вул. Гордіюк, 59, конт. 139 (Північний ринок (фірмова лавка ТМ "Щедрик").



м. Володимир-Волинський:

вул. Ковельська, 87 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");

вул. Данила Галицького, 8 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



м. Нововолинськ:

проспект Перемоги, 1А (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



м. Ковель:

вул. Незалежності, 142 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").



Детальніше з продукцією можна ознайомитися на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поєднання смаку та користі у сирах торгової марки «Щедрик» нікого не залишає байдужим, ці продукти добре смакують у сирних плато і є вдалим вибором для приготування домашніх став.Користь сиру важко переоцінити, адже правильно виготовлений сир – це джерело поживних речовин, корисних для здоров'я. Слід зазначити, що ці молочні ласощі містять величезну кількість білків та амінокислот. А ще володіють цілющою силою для людського організму.Сир є незамінним продуктом у раціоні спортсменів, адже містить величезну кількість протеїнів, які допомагають зберегти і відновити м'язову тканину. Вітаміни, які містяться у цьому продукті корисні для шкіри, волосся та зору. Кальцій і фосфор зміцнюють суглоби, формують кісткову тканину, оберігають від руйнування зуби.Регулярне вживання твердих та м'яких сортів сиру в їжу показано людям, що страждають анемією, оскільки сприяє підвищенню кількості гемоглобіну в крові. Окрім того, сир допомагає нормалізувати обмін речовин в організмі. Це дозволяє вводити продукт в дитячий раціон, оскільки він позитивно впливає на процеси росту.Торгова марка «Щедрик» представляє для своїх споживачів низку напівм’яких та м’яких сирів, аби кожен знайшов тут найоптимальніший для себе продукт. Це сири, найкращі рецептури яких збиралися з усього світу – від Болгарії до Адигеї. Вони виготовленні з відбірного молока вищого ґатунку, тому ви завжди можете бути впевненні у їх якості.Класичні та з добавками, вони однаково добре смакують у сирних плато та різноманітних стравах.Зупинимося детальніше на різновидах сирів торгової марки «Щедрик».Сир із відбірного коров’ячого молока з ніжно-вершковим смаком. Містить натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, каротин та вітаміни В2, С, РР.Має напівтверду, еластичну структуру та високу здатність до розтягування сиру в нитку. Саме таку моцарелу використовують італійці для приготування піци і гарячих страв. Цей сир гарно доповнить сирне плато і знайде своє застосування на вашій кухні.Авторський класичний сир, виготовлений із коров’ячого молока із застосуванням бактеріальних заквасок. Містить білок і амінокислоти. 100 г сиру покривають добову потребу дорослої людини в кальції, 1/3 – в жирі, 1/3 – в фосфорі. Сир відмінно плавиться, ідеально підходить для піци. Підходить як повноцінний перекус разом із хлібом та овочами, а також для приготування різноманітних гарячих страв. Підпікається ароматною скоринкою.Відбірне, створене з любов'ю поєднання трав та спецій в улюбленому з дитинства сирові, однозначно стане вашим фаворитом. Усі прянощі подрібнюються вручну у ступці, аби їх смаки відкрилися саме так, як треба. Крім того, що сир із прянощами може стати повноцінною стравою на вашому столі, він відмінно пасуватиме в різноманітних стравах. Готовий набір спецій та перців доповнить і соус, і випічку, і щось смачне, запечене у духовці.Сир для справжніх гурманів – з тонким присмаком благородної витримки, в міру пряний. Улюблений вже серед поколінь сир «Рівненський», який часто називають «Чеддер», але тривалого визрівання. Цей сир гідний того, щоб стати центральною родзинкою сирного плато. Неймовірний пікантний смак відмінно доповнить келих червоного сухого вина. Крім того, використовується у приготуванні багатьох гарячих страв італійської кухні. Також цим сиром можна замінити Пармезан чи Грано Падано у приготуванні класичних салатів.Виготовляються на основі сиру «Рівненський. Агропереробка» із начинками (оливки, бекон, волоський горіх, мариновані гриби, маслини, окіст). Найкраще доповнення до сирної тарілки і відмінна прикраса святкового столу. Цікаво, що цей сир не має аналогів в Україні, оскільки виготовляється виключно вручну дбайливими руками працівників.Унікальний сир із молока вищого ґатунку, має ніжний молочний смак, в міру підсолений. Виготовлений за традиційною рецептурою, вивченою в регіоні Адигея. Цінний за харчовими властивостями продукт, адже має високий вміст молочного білка, незамінних амінокислот, кальцію та мінеральних солей. Можна споживати, як самостійний, надкорисний продукт. Смакує з печивом до ранкової кави чи чаю, також гарно піддається смаженню (тримає форму і не плавиться на сковорідці).Виготовлений згідно рецептур грецьких фермерів, але з коров’ячого молока. В міру солоний, відразу пошинкований на зручні кубики і залитий відбірною олією. Має два види смаків — італійські трави і оливки без кісточки. Має менший вміст солі, ніж бринза, оскільки тут натуральним консервантом виступає високоякісна рослинна олія. Продукт готовий до вжитку і заправки салатів. Також дуже смакує з хлібцями і тостами. Легко розминається вилкою для приготування різноманітних страв.Сир із коров’ячого молока, виготовлений за класичною болгарською технологією із застосуванням заквасок і ферментів. Досить солоний, що пояснюється відмінною якістю і натуральністю, адже сіль виступає натуральним консервантом при мінімальних температурних впливах. Бринза відмінно замінить сіль у ваших стравах, особливо салатах зі свіжих овочів. Просто нарізаний кубиками цей сир найкраще смакує зі свіжими помідорами. Секрет, підслуханий у Греції: якщо хочете зробити бринзу менш солоною, замочіть її на ніч у молоці.вул. Грушевського, 16 (молочний відділ у магазині "Тростянецькі Ковбаси");вул, Кравчука, 17 (молочний відділ у фермерському магазині "Іван Хліб");вул. Володимирська, 20 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");проспект Волі, 22А (фірмова лавка ТМ "Щедрик");вул. Гордіюк, 59, конт. 139 (Північний ринок (фірмова лавка ТМ "Щедрик").вул. Ковельська, 87 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата");вул. Данила Галицького, 8 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").проспект Перемоги, 1А (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").вул. Незалежності, 142 (молочний відділ у магазині "М'ясна хата").Детальніше з продукцією можна ознайомитися на сайті

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