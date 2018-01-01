Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 16:26
Вранці 12 грудня туман накрив Луцьк густою завісою, а паморозь вкрила білими крижинками гілочки дерев, траву та листя, яке де-не-де залишилося лежати на землі.
Вулиці Луцька вранці були оповиті млою, тож особливо туман не тішив місцевих водіїв, яким довелося докласти неабияких зусиль, аби їздити затуманеними вулицями.
Фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost зафіксував ранкову красу в Луцьку.
Фото - Катерина Приступа
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Вулиці Луцька вранці були оповиті млою, тож особливо туман не тішив місцевих водіїв, яким довелося докласти неабияких зусиль, аби їздити затуманеними вулицями.
Фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost зафіксував ранкову красу в Луцьку.
Фото - Катерина Приступа
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