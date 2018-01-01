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Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО

Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Вранці 12 грудня туман накрив Луцьк густою завісою, а паморозь вкрила білими крижинками гілочки дерев, траву та листя, яке де-не-де залишилося лежати на землі.

Вулиці Луцька вранці були оповиті млою, тож особливо туман не тішив місцевих водіїв, яким довелося докласти неабияких зусиль, аби їздити затуманеними вулицями.

Фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost зафіксував ранкову красу в Луцьку.

Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО

Фото - Катерина Приступа

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Теги: туман, Луцьк, вибір редактора
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