Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО





Вулиці Луцька вранці були оповиті млою, тож особливо туман не тішив місцевих водіїв, яким довелося докласти неабияких зусиль, аби їздити затуманеними вулицями.



Фотограф Інформаційного агентства ВолиньPost зафіксував ранкову красу в Луцьку.





Фото - Катерина Приступа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 12 грудня туман накрив Луцьк густою завісою, а паморозь вкрила білими крижинками гілочки дерев, траву та листя, яке де-не-де залишилося лежати на землі.Вулиці Луцька вранці були оповиті млою, тож особливо туман не тішив місцевих водіїв, яким довелося докласти неабияких зусиль, аби їздити затуманеними вулицями.Фотографзафіксував ранкову красу в Луцьку.Фото -

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