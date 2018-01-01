З Луцька вивезли вантажівку відпрацьованих ламп та термометрів. ФОТО
Сьогодні, 18:31
У Луцьку зібрали та повезли на утилізацію відпрацьовані люмінесцентні лампи та ртутні термометри.
12 грудня у Луцьку провели передачу на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп та ртутних термометрів, які мешканці міста складували в спеціальних контейнерах, - повідомили у відділі екології Луцькради.
Ці контейнери виготовили за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища і встановили біля департаменту ЦНАП (вул. Лесі Українки, 35) та житлово-комунального підприємства № 11 (вул. Федорова, 9).
З вересня, коли востаннє здійснювалась передача відходів, зібрали 610 ламп та 25 ртутних термометрів. Оплату послуг провели за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
"Збір та передачу на демеркуризацію небезпечних токсичних відходів здійснило рівненське підприємство ТзОВ “Еко-Хелп”, яке є багаторічним партнером міста у цій сфері діяльності", - йдеться у повідомленні.
Загалом протягом року відділом екології зібрали та профінансували за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища утилізацію 3150 відпрацьованих люмінесцентних ламп та 188 термометрів.
Довідково:
Кожна люмінесцентна лампа містить у своєму балоні пари ртуті у кількості від 1 до 70 міліграм, термометр — до 2 грам рідкої ртуті. За рівнем токсичності ртуть належить до надзвичайно небезпечних речовин першого, найвищого класу небезпеки. Головна небезпека ртуті в тому, що, потрапивши до організму людини, вона накопичується в ньому, залишаючись там на все життя, уражаючи при цьому центральну нервову систему, печінку, нирки, дихальні шляхи.
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12 грудня у Луцьку провели передачу на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп та ртутних термометрів, які мешканці міста складували в спеціальних контейнерах, - повідомили у відділі екології Луцькради.
Ці контейнери виготовили за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища і встановили біля департаменту ЦНАП (вул. Лесі Українки, 35) та житлово-комунального підприємства № 11 (вул. Федорова, 9).
З вересня, коли востаннє здійснювалась передача відходів, зібрали 610 ламп та 25 ртутних термометрів. Оплату послуг провели за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
"Збір та передачу на демеркуризацію небезпечних токсичних відходів здійснило рівненське підприємство ТзОВ “Еко-Хелп”, яке є багаторічним партнером міста у цій сфері діяльності", - йдеться у повідомленні.
Загалом протягом року відділом екології зібрали та профінансували за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища утилізацію 3150 відпрацьованих люмінесцентних ламп та 188 термометрів.
Довідково:
Кожна люмінесцентна лампа містить у своєму балоні пари ртуті у кількості від 1 до 70 міліграм, термометр — до 2 грам рідкої ртуті. За рівнем токсичності ртуть належить до надзвичайно небезпечних речовин першого, найвищого класу небезпеки. Головна небезпека ртуті в тому, що, потрапивши до організму людини, вона накопичується в ньому, залишаючись там на все життя, уражаючи при цьому центральну нервову систему, печінку, нирки, дихальні шляхи.
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