У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*





Вже цієї середи та четверга на всі снеки; печиво та крекер фасований; овочі консервовані; побутову хімію діє знижка -20%, але це не всі сюрпризи, адже тепер це стане традицією!



Протягом грудня завітайте до супермаркету «Express Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Супермаркет «Express Там Там» тішить своїх покупців знижками - 20% на різні групи товарів.Вже цієї середи та четверга на всі снеки; печиво та крекер фасований; овочі консервовані; побутову хімію діє знижка -20%, але це не всі сюрпризи, адже тепер це стане традицією!Протягом грудня завітайте до супермаркету «Express Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!

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