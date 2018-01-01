вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*

У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
Супермаркет «Express Там Там» тішить своїх покупців знижками - 20% на різні групи товарів.

Вже цієї середи та четверга на всі снеки; печиво та крекер фасований; овочі консервовані; побутову хімію діє знижка -20%, але це не всі сюрпризи, адже тепер це стане традицією!

Протягом грудня завітайте до супермаркету «Express Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!

У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Там Там
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
Сьогодні, 14:38
Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 14:35
У Луцьку виступить джазовий трубач з Америки
Сьогодні, 14:26
У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай* До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*
07 грудень, 14:23
День народження гіпермаркету «Там Там»* День народження гіпермаркету «Там Там»*
21 листопад, 11:16
Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»* Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»*
19 листопад, 10:20
У гіпермаркеті «Там Там» розігрують 13 візків з продуктами* У гіпермаркеті «Там Там» розігрують 13 візків з продуктами*
16 листопад, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У супермаркеті «Express Там Там» – знижки до -20%*
Сьогодні, 14:38
 0
Луцьк приберуть від снігу за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 14:35
 0
У Луцьку виступить джазовий трубач з Америки
Сьогодні, 14:26
 0
У Луцьку на ремонт ліфтів виділили мільйон гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
 0
Бойовики терористичної «ЛНР» передали Україні 42 ув’язнених. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8