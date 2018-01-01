вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині продовжують боротьбу з кором

На Волині продовжують боротьбу з кором
На Волині за останній тиждень проти кору вакцинували 1,5 тисячі дітей.

Ситуація із захворюваністю на кір дещо стабілізувалася, хоча ще залишається напруженою, - інформує прес-служба облдержадміністрації.

Однак, через сезонні вірусні захворювання (грип, ГРВІ та ін.), проведення щеплень для дітей, батьки яких дали згоду на вакцинацію, відтерміновується за медичними показниками.

Нагадаємо, що у зв’язку з критичною ситуацією захворюваності на кір, видано розпорядження голови облдержадміністрації Олександра Савченка від 1 листопада 2018 року № 722 «Про посилення протиепідемічних заходів в області».

Зокрема, станом на 11 грудня найбільше хворих – в Луцькому, Горохівському та Ковельському районах, а також в Ковелі і Луцьку. Серед хворих за тиждень понад 45% госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

В уражених навчально-виховних закладах запроваджуються обмежувальні заходи: призупинено навчання в окремих класах шкіл с. Голоби Ковельського району, ЗОШ №24 та гімназії №4 м. Луцька. Всього закрито 6 класів. У школах сіл Воютин, Радомишль Луцького району та у ВПУ № 9 м. Луцька, де зареєстровані спалахи кору, дітей вакцинували.

Слід зазначити, що область забезпечена достатньою кількістю вакцини КПК. За останній тиждень прищеплено позапланово 1458 осіб.

Довідково: З початку року на кір в області захворіло понад 2 тис. осіб. Станом на 11 грудня 2018 року в області локалізовано та ліквідовано 8 спалахів кору.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, кір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тернопільські студенти через Telegram продавали наркотики в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:32
У Львові наркоман бив та катував своїх батьків електрошокером. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
На Волині продовжують боротьбу з кором
Сьогодні, 14:55
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Сьогодні, 14:52
На Волині освятили капличку-купальню для хрещення дітей
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Батьки б'ють на сполох: через кір у Любешові не закривають школу Батьки б'ють на сполох: через кір у Любешові не закривають школу
Сьогодні, 10:18
Волинь – у топ областей, «уражених» кором Волинь – у топ областей, «уражених» кором
10 грудень, 21:44
Через кір на Волині закрили шість класів Через кір на Волині закрили шість класів
10 грудень, 19:37
Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей Не вакцинували через релігію: на Волині на кір захворіли 20 дітей
10 грудень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 16:26
 0
Покровський розповів про «шабаш» та «балаган» у Луцькраді
Сьогодні, 16:22
 0
Через водія-невдаху один із районів Луцька залишився без світла
Сьогодні, 16:21
 0
Різдвяне містечко та оформлення ялинок: як Луцьк готується до Нового року
Сьогодні, 15:55
 0
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8