На Волині продовжують боротьбу з кором

На Волині за останній тиждень проти кору вакцинували 1,5 тисячі дітей.Ситуація із захворюваністю на кір дещо стабілізувалася, хоча ще залишається напруженою, - інформує прес-служба облдержадміністрації.Однак, через сезонні вірусні захворювання (грип, ГРВІ та ін.), проведення щеплень для дітей, батьки яких дали згоду на вакцинацію, відтерміновується за медичними показниками.Нагадаємо, що у зв’язку з критичною ситуацією захворюваності на кір, видано розпорядження голови облдержадміністраціївід 1 листопада 2018 року № 722 «Про посилення протиепідемічних заходів в області».Зокрема, станом на 11 грудня найбільше хворих – в Луцькому, Горохівському та Ковельському районах, а також в Ковелі і Луцьку. Серед хворих за тиждень понад 45% госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.В уражених навчально-виховних закладах запроваджуються обмежувальні заходи: призупинено навчання в окремих класах шкіл с. Голоби Ковельського району, ЗОШ №24 та гімназії №4 м. Луцька. Всього закрито 6 класів. У школах сіл Воютин, Радомишль Луцького району та у ВПУ № 9 м. Луцька, де зареєстровані спалахи кору, дітей вакцинували.Слід зазначити, що область забезпечена достатньою кількістю вакцини КПК. За останній тиждень прищеплено позапланово 1458 осіб.З початку року на кір в області захворіло понад 2 тис. осіб. Станом на 11 грудня 2018 року в області локалізовано та ліквідовано 8 спалахів кору.