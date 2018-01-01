«Західний Олімп» здав в експлуатацію перші будинки комплексу*

Два нові будинки першої черги будівництва вже приймають щасливих власників у зручних теплих квартирах.У новому житловому комплексі у селі Тарасове, що неподалік від Луцька, нові мешканці почали облаштовувати свої домівки. Тож зовсім скоро у новобудовах буде на повну вирувати життя. А забудовник попіклувався, аби проживання у «Західному Олімпі» було максимально комфортним для мешканців.Територія комплексу обгороджена парканом, має шлагбаум та камери спостереження, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі. Будинки підключенні до центральної системи водопостачання та водовідведення, забезпечені електрикою та газифіковані.Задля зручності мешканців на першому поверсі розташована кімната для зберігання велосипедів та дитячих візків. Окрім того, кожна квартира облаштована паркомісцем, ще додаткових 80 місць для парковки будуть створенні для гостей. Також на території «Західного Олімпу» встановлять зарядки для електромобілів. Тут же архітектори передбачили дитячий та спортмайданчики.Варто зауважити, що забудовники не економили на матеріалах та намагалися зробити будинки максимально енергозберігаючими та теплими. Тут – 40-ка сантиметрові стіни, утепленні товстим шаром пінопласту ( 15 сантиметрів), біля вікон та балконів для кращого енергозбереження – мінвата. Ззовні на вікнах – сонцезахисне скло, аби уникнути влітку парникового ефекту, внутрішня сторона вікна – енергозберігаюча.До слова, за вдале розташування на природі, використання енергозберігаючих технологій та наявність сучасних міських комунікацій «Західний Олімп» отримав нагороду у номінації «Екологічне заміське житло: комфорт та благоустрій».Наразі для продажу ще наявні декілька однокімнатних та двокімнатних квартир у новобудовах. До слова, за бажанням покупця, забудовник може зробити квартиру «під ключ», тобто виконати усі ремонтні роботи, встановити меблі та техніку. Усі вимоги та побажання власника квартири втілять у життя майстри, які мають досвід проведення ремонтів за кордоном. Повністю підготувати квартиру до заселення можуть за місяць-півтора.Зараз до заселення готові 60 квартир першої черги, декілька однокімнатних та двокімнатних квартир ще є у наявності і очікують на майбутніх власників. Їхня вартість – від 13 000 тисяч гривень за м2.До слова, на території комплексу зводять другу чергу будинків, які будуть готові до здачі у кінці наступного року. А це – ще два будинки, у яких на покупців чекає ще більше цікавих пропозицій, зокрема дворівневі квартири. Окрім цього, дворівневі квартири можуть зробити під замовлення клієнта – як 68 м2, так і 158 м2.Вартість квартир тут дещо відрізняється: від 12 500 гривень за м2 коштують квартири 1-4 поверхів та від 11 900 гривень за м2 дворівневі квартири п’ятого поверху, розроблені за індивідуальними проектами. Квартири 2 черги можна придбати у розстрочку на 14 місяців.Третя черга будівництва буде завершена у кінці 2020 року. Вартість квартир 1-4 поверхів становить від 11 900 гривень за м2. А дворівневі квартири 5 поверху, розроблені знову ж таки за індивідуальними проектами, вартують від 11 500 гривень за м2. Квартири 3 черги можна придбати у розстрочку на 26 місяців.Важливим є і той факт, що разом з неймовірними краєвидами, які відкриваються з вікон комплексу, «Західний Олімп» має прекрасну інфраструктуру.Неподалік знаходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах ходить шкільний автобус, лікарня розташована у районі півторакілометрової зони. Доїхати до центру Луцька можна за 15 хвилин на маршрутних таксі №47 та №31, які їздять кожних 7-10 хвилин, або ж за 5 хвилин на власному автомобілі. Окрім того, всього за 1 кілометр від будинків розміщена база відпочинку «Боголюби».