У Львові наркоман бив та катував своїх батьків електрошокером. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області на свій сторінці у Facebook, передає



Поліцію викликала 49-річна мати насильника. Прибувши на місце, інспектори почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у наркотичному сп’янінні зачинив двері і відламав ключ. Поліцейські викликали загін ДСНС та медиків.



Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. Поліцейські та медики оглянули дебошира, одягнули на нього кайданки та забрали на лікування. За даними поліції, експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння. Батьки жодних претензій через пошкоджені двері не мали і були вдячні за порятунок та допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові, на вулиці Антона Головатого, 30-річний чоловік під наркотиками зачинив своїх батьків у квартирі, бив та катував їх електрошокером.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області на свій сторінці у Facebook, передає УНІАН Поліцію викликала 49-річна мати насильника. Прибувши на місце, інспектори почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у наркотичному сп’янінні зачинив двері і відламав ключ. Поліцейські викликали загін ДСНС та медиків.Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. Поліцейські та медики оглянули дебошира, одягнули на нього кайданки та забрали на лікування. За даними поліції, експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння. Батьки жодних претензій через пошкоджені двері не мали і були вдячні за порятунок та допомогу.

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