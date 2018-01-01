У Львові наркоман бив та катував своїх батьків електрошокером. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
У Львові, на вулиці Антона Головатого, 30-річний чоловік під наркотиками зачинив своїх батьків у квартирі, бив та катував їх електрошокером.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області на свій сторінці у Facebook, передає УНІАН.
Поліцію викликала 49-річна мати насильника. Прибувши на місце, інспектори почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у наркотичному сп’янінні зачинив двері і відламав ключ. Поліцейські викликали загін ДСНС та медиків.
Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. Поліцейські та медики оглянули дебошира, одягнули на нього кайданки та забрали на лікування. За даними поліції, експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння. Батьки жодних претензій через пошкоджені двері не мали і були вдячні за порятунок та допомогу.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області на свій сторінці у Facebook, передає УНІАН.
Поліцію викликала 49-річна мати насильника. Прибувши на місце, інспектори почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у наркотичному сп’янінні зачинив двері і відламав ключ. Поліцейські викликали загін ДСНС та медиків.
Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. Поліцейські та медики оглянули дебошира, одягнули на нього кайданки та забрали на лікування. За даними поліції, експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння. Батьки жодних претензій через пошкоджені двері не мали і були вдячні за порятунок та допомогу.
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