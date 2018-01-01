вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові наркоман бив та катував своїх батьків електрошокером. ВІДЕО

У Львові наркоман бив та катував своїх батьків електрошокером. ВІДЕО
У Львові, на вулиці Антона Головатого, 30-річний чоловік під наркотиками зачинив своїх батьків у квартирі, бив та катував їх електрошокером.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області на свій сторінці у Facebook, передає УНІАН.

Поліцію викликала 49-річна мати насильника. Прибувши на місце, інспектори почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у наркотичному сп’янінні зачинив двері і відламав ключ. Поліцейські викликали загін ДСНС та медиків.

Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. Поліцейські та медики оглянули дебошира, одягнули на нього кайданки та забрали на лікування. За даними поліції, експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння. Батьки жодних претензій через пошкоджені двері не мали і були вдячні за порятунок та допомогу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львів, інцидент
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні
Сьогодні, 15:35
Тернопільські студенти через Telegram продавали наркотики в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:32
У Львові наркоман бив та катував своїх батьків електрошокером. ВІДЕО
Сьогодні, 15:12
На Волині продовжують боротьбу з кором
Сьогодні, 14:55
У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
У Львові жінка випала з травмаю: її госпіталізували У Львові жінка випала з травмаю: її госпіталізували
22 жовтень, 21:20
Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з кип'ятком Семимісячна дитина перевернула на себе каструлю з кип'ятком
Сьогодні, 08:28
На Львівщині пес приніс на подвір'я пакет з ембріоном людини. ФОТО На Львівщині пес приніс на подвір'я пакет з ембріоном людини. ФОТО
11 грудень, 10:45
У Львові підпалили два відділення «Альфа-банку». У Львові підпалили два відділення «Альфа-банку».
28 листопад, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 16:26
 0
Покровський розповів про «шабаш» та «балаган» у Луцькраді
Сьогодні, 16:22
 0
Через водія-невдаху один із районів Луцька залишився без світла
Сьогодні, 16:21
 0
Різдвяне містечко та оформлення ялинок: як Луцьк готується до Нового року
Сьогодні, 15:55
 0
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8