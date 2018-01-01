Лучан кличуть на зустріч з творчою групою фільму «Секс і нічого особистого» у «Premier City»*
Сьогодні, 20:09
Лучан запрошують на прем’єру романтичної комедії «Секс і нічого особистого» у кінотеатр «Premier City» за участю знімальної команди, яка відбудеться 19 грудня о 19:30.
Місто: Луцьк, кінотеатр «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»
Дата: 19 грудня
Час: 19:30
Фільм створений Star Media за підтримки Держкіно. Режисер фільму - молода та перспективна Ольга Ряшина, яка вже отримала нагороду за свій серіал «Мата Харі». Сценарій створили Сергій Притула та команда «Вар’яти Шоу».
У широкий прокат фільм «Секс і нічого особистого» виходить з 20 грудня 2018 року.
Під час прем’єри ви зможете поспілкуватися і поставити свої запитання Анжеліці Ніколаєвій (головна роль), Роману Луцькому (головна роль) та Наталії Мазур (роль другого плану)
Не пропустіть шанс першим подивитися фільм «Секс і нічого особистого» та поспілкуватися з творчою групою у ТРЦ «ПортCity»!
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Місто: Луцьк, кінотеатр «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»
Дата: 19 грудня
Час: 19:30
Фільм створений Star Media за підтримки Держкіно. Режисер фільму - молода та перспективна Ольга Ряшина, яка вже отримала нагороду за свій серіал «Мата Харі». Сценарій створили Сергій Притула та команда «Вар’яти Шоу».
У широкий прокат фільм «Секс і нічого особистого» виходить з 20 грудня 2018 року.
Під час прем’єри ви зможете поспілкуватися і поставити свої запитання Анжеліці Ніколаєвій (головна роль), Роману Луцькому (головна роль) та Наталії Мазур (роль другого плану)
Не пропустіть шанс першим подивитися фільм «Секс і нічого особистого» та поспілкуватися з творчою групою у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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