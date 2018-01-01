Лучан кличуть на зустріч з творчою групою фільму «Секс і нічого особистого» у «Premier City»*

Лучан запрошують на прем’єру романтичної комедії «Секс і нічого особистого» у кінотеатр «Premier City» за участю знімальної команди, яка відбудеться 19 грудня о 19:30.Місто: Луцьк, кінотеатр «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»Дата: 19 грудняЧас: 19:30Фільм створений Star Media за підтримки Держкіно. Режисер фільму - молода та перспективна, яка вже отримала нагороду за свій серіал «Мата Харі». Сценарій створилита команда «Вар’яти Шоу».У широкий прокат фільм «Секс і нічого особистого» виходить з 20 грудня 2018 року.Під час прем’єри ви зможете поспілкуватися і поставити свої запитання(головна роль),(головна роль) та(роль другого плану)Не пропустіть шанс першим подивитися фільм «Секс і нічого особистого» та поспілкуватися з творчою групою у ТРЦ «ПортCity»!