Різдвяне містечко та оформлення ялинок: як Луцьк готується до Нового року





Про це йдеться на ProZorro.



Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку о



Послуги зі святкового оформлення новорічних ялинок та вулиць "влетять" у 199 952 гривні. Прикрашатиме місто комунальне підприємство "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло".



Також на Театральному майдані запрацює Різдвяне містечко, змонтоване "Луцькспецкомунтрансом". Загалом ці роботи обійдуться у 95 125 гривень.



Окрім того, за 79 075 гривень купили для Луцька й нові світлодіодні вуличні гірлянди.

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