Різдвяне містечко та оформлення ялинок: як Луцьк готується до Нового року
Сьогодні, 15:55
У Луцьку уклали низку договорів на святкове оформлення міста до новорічно-різдвяних свят.
Про це йдеться на ProZorro.
Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку обіцяють облаштувати й нову ілюмінацію. Проте що це буде - поки тримають у таємниці.
Послуги зі святкового оформлення новорічних ялинок та вулиць "влетять" у 199 952 гривні. Прикрашатиме місто комунальне підприємство "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло".
Також на Театральному майдані запрацює Різдвяне містечко, змонтоване "Луцькспецкомунтрансом". Загалом ці роботи обійдуться у 95 125 гривень.
Окрім того, за 79 075 гривень купили для Луцька й нові світлодіодні вуличні гірлянди.
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Про це йдеться на ProZorro.
Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку обіцяють облаштувати й нову ілюмінацію. Проте що це буде - поки тримають у таємниці.
Послуги зі святкового оформлення новорічних ялинок та вулиць "влетять" у 199 952 гривні. Прикрашатиме місто комунальне підприємство "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло".
Також на Театральному майдані запрацює Різдвяне містечко, змонтоване "Луцькспецкомунтрансом". Загалом ці роботи обійдуться у 95 125 гривень.
Окрім того, за 79 075 гривень купили для Луцька й нові світлодіодні вуличні гірлянди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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