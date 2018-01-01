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Різдвяне містечко та оформлення ялинок: як Луцьк готується до Нового року

Різдвяне містечко та оформлення ялинок: як Луцьк готується до Нового року
У Луцьку уклали низку договорів на святкове оформлення міста до новорічно-різдвяних свят.

Про це йдеться на ProZorro.

Нагадаємо, цьогоріч у Луцьку обіцяють облаштувати й нову ілюмінацію. Проте що це буде - поки тримають у таємниці.

Послуги зі святкового оформлення новорічних ялинок та вулиць "влетять" у 199 952 гривні. Прикрашатиме місто комунальне підприємство "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло".

Також на Театральному майдані запрацює Різдвяне містечко, змонтоване "Луцькспецкомунтрансом". Загалом ці роботи обійдуться у 95 125 гривень.

Окрім того, за 79 075 гривень купили для Луцька й нові світлодіодні вуличні гірлянди.

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Теги: Новий рік, Луцьк
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