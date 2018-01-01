На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
Сьогодні, 15:45
У Луцьку на перетині вулиць Рівненській та Карпенка-Карого – діра в асфальті.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Дмитро Бородулін.
«Яку падлюку з ЛуцькАвтоДора ткнути носом в цю ямину?! Там скоро провалля буде в півтораметри! В ширину та глибину.
Обережно, не вскочте! З'їзд з Рівненської на Карпенка. На переході до Нивки», – пише чоловік.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Дмитро Бородулін.
«Яку падлюку з ЛуцькАвтоДора ткнути носом в цю ямину?! Там скоро провалля буде в півтораметри! В ширину та глибину.
Обережно, не вскочте! З'їзд з Рівненської на Карпенка. На переході до Нивки», – пише чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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