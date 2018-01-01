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На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО

На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
У Луцьку на перетині вулиць Рівненській та Карпенка-Карого – діра в асфальті.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав Дмитро Бородулін.

«Яку падлюку з ЛуцькАвтоДора ткнути носом в цю ямину?! Там скоро провалля буде в півтораметри! В ширину та глибину.

Обережно, не вскочте! З'їзд з Рівненської на Карпенка. На переході до Нивки», – пише чоловік.
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО

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Теги: діра, Луцьк, асфальт, ремонт, дорога
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Коментарі 1
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Це колодязь зливової каналізації. Всі питання до Кузьмича і Луцькспецкомунтрансу
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