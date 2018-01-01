На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО

У Луцьку на перетині вулиць Рівненській та Карпенка-Карого – діра в асфальті.Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написав«Яку падлюку з ЛуцькАвтоДора ткнути носом в цю ямину?! Там скоро провалля буде в півтораметри! В ширину та глибину.Обережно, не вскочте! З'їзд з Рівненської на Карпенка. На переході до Нивки», – пише чоловік.