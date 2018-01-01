Українці зможуть їздити в Грузію за ID-паспортами





Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, - пише



Угода передбачає, що громадяни України зможуть подорожувати у Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна і Грузія підписали угоду про безвізові поїздки громадян обох країн за ID-картками.Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, - пише Gazeta.ua Угода передбачає, що громадяни України зможуть подорожувати у Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.

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