Українці зможуть їздити в Грузію за ID-паспортами
Сьогодні, 20:40
Україна і Грузія підписали угоду про безвізові поїздки громадян обох країн за ID-картками.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, - пише Gazeta.ua.
Угода передбачає, що громадяни України зможуть подорожувати у Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, - пише Gazeta.ua.
Угода передбачає, що громадяни України зможуть подорожувати у Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Покровський прокоментував можливу участь у виборах. ВІДЕО
Сьогодні, 20:54
Українці зможуть їздити в Грузію за ID-паспортами
Сьогодні, 20:40
Не знаходять ні медики, ні листоноші: мешканців Шацького району просять пронумерувати будинки
Сьогодні, 20:25
Лучан кличуть на зустріч з творчою групою фільму «Секс і нічого особистого» у «Premier City»*
Сьогодні, 20:09
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
Медіа