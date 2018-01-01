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Українці зможуть їздити в Грузію за ID-паспортами

Українці зможуть їздити в Грузію за ID-паспортами
Україна і Грузія підписали угоду про безвізові поїздки громадян обох країн за ID-картками.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, - пише Gazeta.ua.

Угода передбачає, що громадяни України зможуть подорожувати у Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.

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Теги: Грузія, ID-картка
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