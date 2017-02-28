У Володимирі з'явився сучасний навчально-практичний центр для майбутніх електрозварників
Сьогодні, 18:17
У Володимирі-Волинському навчатимуть електрогазозварників на сучасному обладнанні.
Потужне обладнання для навчально-практичного центру Володимир-Волинського вищого професійного училища обійшлося державному бюджету у 2 мільйони 285 тисяч гривень, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Про це стало відомо під час відкриття НПЦ для підготовки робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник» 12 листопада.
На заході були присутні заступник голови облдержадміністрації Денис П’ятигорець, заступник міського голови Ярослав Матвійчук, генеральний директор ТзОВ «Гербор-Холдінг» Олег Борбелюк, представник компанії «Фроніус-Україна» Назар Софійчук.
У своєму виступі Денис П'ятигорець зазначив, що відкриття сучасного центру – важлива подія як для закладу освіти, так і для системи професійної освіти Волині. Заступник голови облдержадміністрації звернувся до присутніх роботодавців з проханням співпрацювати із закладом освіти шляхом створення робочих місць для учнів, розвиваючи дуальну форму навчання.
"Практичний центр забезпечить впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, удосконалення практичної підготовки учнів із зварювальних технологій, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, педагогічних працівників закладів професійної освіти області, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятого населення", - зауважив Денис П'ятигорець.
Окрім того, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток професійно-технічної освіти в області нагородили педагогічних працівників Володимир-Волинського вищого професійного училища.
Зокрема, почесною грамотою обласної державної адміністрації відзначили майстра виробничого навчання Михайла Сачука, оголосили подяку голови обласної державної адміністрації майстру виробничого навчання Віталію Ящуку.
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Потужне обладнання для навчально-практичного центру Володимир-Волинського вищого професійного училища обійшлося державному бюджету у 2 мільйони 285 тисяч гривень, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Про це стало відомо під час відкриття НПЦ для підготовки робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник» 12 листопада.
На заході були присутні заступник голови облдержадміністрації Денис П’ятигорець, заступник міського голови Ярослав Матвійчук, генеральний директор ТзОВ «Гербор-Холдінг» Олег Борбелюк, представник компанії «Фроніус-Україна» Назар Софійчук.
У своєму виступі Денис П'ятигорець зазначив, що відкриття сучасного центру – важлива подія як для закладу освіти, так і для системи професійної освіти Волині. Заступник голови облдержадміністрації звернувся до присутніх роботодавців з проханням співпрацювати із закладом освіти шляхом створення робочих місць для учнів, розвиваючи дуальну форму навчання.
"Практичний центр забезпечить впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, удосконалення практичної підготовки учнів із зварювальних технологій, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, педагогічних працівників закладів професійної освіти області, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятого населення", - зауважив Денис П'ятигорець.
Окрім того, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток професійно-технічної освіти в області нагородили педагогічних працівників Володимир-Волинського вищого професійного училища.
Зокрема, почесною грамотою обласної державної адміністрації відзначили майстра виробничого навчання Михайла Сачука, оголосили подяку голови обласної державної адміністрації майстру виробничого навчання Віталію Ящуку.
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