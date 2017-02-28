У Володимирі з'явився сучасний навчально-практичний центр для майбутніх електрозварників

У Володимирі-Волинському навчатимуть електрогазозварників на сучасному обладнанні.Потужне обладнання для навчально-практичного центру Володимир-Волинського вищого професійного училища обійшлося державному бюджету у 2 мільйони 285 тисяч гривень, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Про це стало відомо під час відкриття НПЦ для підготовки робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник» 12 листопада.На заході були присутні заступник голови облдержадміністрації, заступник міського голови, генеральний директор ТзОВ «Гербор-Холдінг», представник компанії «Фроніус-Україна»У своєму виступі Денис П'ятигорець зазначив, що відкриття сучасного центру – важлива подія як для закладу освіти, так і для системи професійної освіти Волині. Заступник голови облдержадміністрації звернувся до присутніх роботодавців з проханням співпрацювати із закладом освіти шляхом створення робочих місць для учнів, розвиваючи дуальну форму навчання."Практичний центр забезпечить впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, удосконалення практичної підготовки учнів із зварювальних технологій, підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ, педагогічних працівників закладів професійної освіти області, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятого населення", - зауважив Денис П'ятигорець.Окрім того, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток професійно-технічної освіти в області нагородили педагогічних працівників Володимир-Волинського вищого професійного училища.Зокрема, почесною грамотою обласної державної адміністрації відзначили майстра виробничого навчання, оголосили подяку голови обласної державної адміністрації майстру виробничого навчання