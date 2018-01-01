Укрзалізниця запускає новий поїзд до Польщі





Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята: з 20 грудня до 7 січня, - пише



Поїзд №89 буде відправлятися з Перемишля о 10:15 і прибуватиме до Львова о 13:45.



Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час проходження поїзда складе близько 2,5 години.



Поїзд складатиметься із шести купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду: 253 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрзалізниця з 20 грудня запускає новий поїзд №90/89 Львів-Перемишль.Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята: з 20 грудня до 7 січня, - пише Радіо Максимум Поїзд №89 буде відправлятися з Перемишля о 10:15 і прибуватиме до Львова о 13:45.Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час проходження поїзда складе близько 2,5 години.Поїзд складатиметься із шести купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду: 253 грн.

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