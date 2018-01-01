Укрзалізниця запускає новий поїзд до Польщі
Сьогодні, 16:32
Укрзалізниця з 20 грудня запускає новий поїзд №90/89 Львів-Перемишль.
Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята: з 20 грудня до 7 січня, - пише Радіо Максимум.
Поїзд №89 буде відправлятися з Перемишля о 10:15 і прибуватиме до Львова о 13:45.
Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час проходження поїзда складе близько 2,5 години.
Поїзд складатиметься із шести купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду: 253 грн.
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Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята: з 20 грудня до 7 січня, - пише Радіо Максимум.
Поїзд №89 буде відправлятися з Перемишля о 10:15 і прибуватиме до Львова о 13:45.
Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час проходження поїзда складе близько 2,5 години.
Поїзд складатиметься із шести купейних вагонів з місцями для сидіння 2-го класу. Вартість проїзду: 253 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нарешті . Чекаю ще на потяг Варшава-Люблін-Рава Руська.
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