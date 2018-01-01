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ПриватБанк накриває мережею київське метро*

ПриватБанк накриває мережею київське метро*
ПриватБанк запустив свої банкомати та термінали самообслуговування в холах центральних станцій київського метро: «Хрещатик», «Театральна» та «Арсенальна». Сьогодні на цих станціях працюють банкомати ПриватБанку та 9 терміналів самообслуговування, які дозволяють робити платежі та будь-які інші банківські операції.

«Пасажири столичного метро отримали довгоочікувану можливість користуватися банківськими послугами дорогою на роботу або додому, – зазначає керівник напрямку «Роздрібний бізнес» ПриватБанку Олексій Шабан. – Не зважаючи на те, що реалізація цього потрібного людям проекту через технічні труднощі тривала більше року, ми разом із метрополітеном сподіваємося завершити обладнання банківськими комплексами всіх найбільших станцій підземки до нового року».

Як повідомили в банку, відповідно до проведеного відкритого конкурсу та підписаної угоди ПриватБанк планує встановити 52 банкомати та 149 терміналів самообслуговування на 47 станціях метро.
ПриватБанк накриває мережею київське метро*

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Теги: ПриватБанк
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