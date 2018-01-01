MONATIK розповів, як проведе різдвяні канікули





Монатік не виключає, що в новорічну ніч працюватиме. Про це він розповів за лаштунками шоу "Фантастична ніч на каналі" Україна", - пише



"Зазвичай в Новий рік всі ми працюємо, але поки не знаю, як буде цього разу. До речі, в минулому році вперше за п'ять років я зустрічав Новий рік вдома. Зізнаюся, я скучив за цим, так що не засмучусь, якщо цього року не буду працювати, а залишуся вдома", - зізнався MONATIK.



Також артист поділився, як планує провести різдвяні канікули:



"Сподіваюся, що мені вдасться вирватися хоча б ненадовго і відпочити. Подумую про теплі країни. Зізнаюся, я складно переношу холод, зиму, необхідність надягати багато одягу... Я - людина тепла і сонця. Але, можливо, поїду покататися на сноуборді - це варто того, щоб потерпіти холод. Катаюся вже років чотири: не скажу, що я прорайдер, це все на досить аматорському рівні, але отримую колосальне задоволення від процесу".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мультиартист з Луцька Дмитро Монатік розповів про плани на новорічні свята. Як співак проведе 31 грудня, він ще точно не знає.Монатік не виключає, що в новорічну ніч працюватиме. Про це він розповів за лаштунками шоу "Фантастична ніч на каналі" Україна", - пише Сегодня "Зазвичай в Новий рік всі ми працюємо, але поки не знаю, як буде цього разу. До речі, в минулому році вперше за п'ять років я зустрічав Новий рік вдома. Зізнаюся, я скучив за цим, так що не засмучусь, якщо цього року не буду працювати, а залишуся вдома", - зізнався MONATIK.Також артист поділився, як планує провести різдвяні канікули:"Сподіваюся, що мені вдасться вирватися хоча б ненадовго і відпочити. Подумую про теплі країни. Зізнаюся, я складно переношу холод, зиму, необхідність надягати багато одягу... Я - людина тепла і сонця. Але, можливо, поїду покататися на сноуборді - це варто того, щоб потерпіти холод. Катаюся вже років чотири: не скажу, що я прорайдер, це все на досить аматорському рівні, але отримую колосальне задоволення від процесу".

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