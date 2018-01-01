вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Захід України засипле снігом

Захід України засипле снігом
Опадів не буде лише у східних областях України.

У четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°, - пише Уніан.

Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -5°, вдень до +4°.

На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -4°, вдень до +1°.

У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -2°, вдень до +2°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до -2°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Сьогодні, 19:07
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 грудня
Сьогодні, 19:00
Захід України засипле снігом
Сьогодні, 18:43
У Луцьку біля «Варшавки» збили людину: водій втік. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 18:38
З Луцька вивезли вантажівку відпрацьованих ламп та термометрів. ФОТО
Сьогодні, 18:31
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 грудня
11 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 грудня
07 грудень, 20:00
Погода на вихідні: у Луцьку очікують різке потепління Погода на вихідні: у Луцьку очікують різке потепління
07 грудень, 15:20
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 грудня
06 грудень, 19:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький футболіст покинув «Чорноморець»
Сьогодні, 19:29
 0
У Володимирі відбудеться Рада регіонального розвитку
Сьогодні, 19:12
 0
Головну ялинку Нововолинська прикрасили іграшками, які зробили діти. ФОТО
Сьогодні, 19:07
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Захід України засипле снігом
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8