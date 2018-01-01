Захід України засипле снігом
Сьогодні, 18:43
Опадів не буде лише у східних областях України.
У четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°, - пише Уніан.
Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -5°, вдень до +4°.
На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -4°, вдень до +1°.
У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -2°, вдень до +2°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до -2°, вдень до +1°.
За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.
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У четвер, 13 грудня, практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°, - пише Уніан.
Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +2°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі до -5°, вдень до +4°.
На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -4°, вдень до +1°.
У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -2°, вдень до +2°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до -2°, вдень до +1°.
За народним прогнозом, 13 грудня — Андрія. Повторно слухають воду: тиха вода — хороша зима, шумна — тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі. Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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