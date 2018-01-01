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Для волинських сімейних лікарів купили 23 авто

Для волинських сімейних лікарів купили 23 авто
На Волинь прибули 23 автомобілі марки «Пежо 301» для сімейних лікарів.

Їх закупили за кошти співфінансування субпроекту «Вдосконалення надання допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту МОЗ і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей», - повідомив на своїй сторінці голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігоря Ващенюка, вартість придбання автівок – понад 8,5 мільйона гривень.

Транспортні засоби до кінця року доправлять на місця, в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Нині ж визначаються з розподілом, відповідно до затвердженого плану спроможної мережі закладів охорони здоров'я.

"Звичайно, що все одразу зробити неможливо. Але ми працюємо над тим, аби втілювати медичну реформу у тому руслі, яке обрало профільне міністерство", – запевнив Ігор Ващенюк.

Автомобілі призначені для користування сімейних лікарів, а саме, щоб зробити первинний рівень надання послуг ще доступнішим для пацієнтів. Наразі це – перша партія авто.

У наступному році за кошти співфінансування планують придбати ще понад три десятки транспортних засобів такого ж призначення.

"Однак, якщо у цій закупівлі орієнтувалися на економічності моделей, то при оголошенні наступних тендерів акцент робитимуть на прохідності, з врахуванням дорожньої ситуації в області", - деться у повідомленні.

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Теги: медицина, Волинь, авто
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