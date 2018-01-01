Для волинських сімейних лікарів купили 23 авто
Сьогодні, 17:45
На Волинь прибули 23 автомобілі марки «Пежо 301» для сімейних лікарів.
Їх закупили за кошти співфінансування субпроекту «Вдосконалення надання допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту МОЗ і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей», - повідомив на своїй сторінці голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігоря Ващенюка, вартість придбання автівок – понад 8,5 мільйона гривень.
Транспортні засоби до кінця року доправлять на місця, в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Нині ж визначаються з розподілом, відповідно до затвердженого плану спроможної мережі закладів охорони здоров'я.
"Звичайно, що все одразу зробити неможливо. Але ми працюємо над тим, аби втілювати медичну реформу у тому руслі, яке обрало профільне міністерство", – запевнив Ігор Ващенюк.
Автомобілі призначені для користування сімейних лікарів, а саме, щоб зробити первинний рівень надання послуг ще доступнішим для пацієнтів. Наразі це – перша партія авто.
У наступному році за кошти співфінансування планують придбати ще понад три десятки транспортних засобів такого ж призначення.
"Однак, якщо у цій закупівлі орієнтувалися на економічності моделей, то при оголошенні наступних тендерів акцент робитимуть на прохідності, з врахуванням дорожньої ситуації в області", - деться у повідомленні.
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Їх закупили за кошти співфінансування субпроекту «Вдосконалення надання допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту МОЗ і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей», - повідомив на своїй сторінці голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігоря Ващенюка, вартість придбання автівок – понад 8,5 мільйона гривень.
Транспортні засоби до кінця року доправлять на місця, в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Нині ж визначаються з розподілом, відповідно до затвердженого плану спроможної мережі закладів охорони здоров'я.
"Звичайно, що все одразу зробити неможливо. Але ми працюємо над тим, аби втілювати медичну реформу у тому руслі, яке обрало профільне міністерство", – запевнив Ігор Ващенюк.
Автомобілі призначені для користування сімейних лікарів, а саме, щоб зробити первинний рівень надання послуг ще доступнішим для пацієнтів. Наразі це – перша партія авто.
У наступному році за кошти співфінансування планують придбати ще понад три десятки транспортних засобів такого ж призначення.
"Однак, якщо у цій закупівлі орієнтувалися на економічності моделей, то при оголошенні наступних тендерів акцент робитимуть на прохідності, з врахуванням дорожньої ситуації в області", - деться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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