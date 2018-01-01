«Путін, ввєді вайска»: лучанин-сепаратист таки сидітиме 6 років
Сьогодні, 18:04
Лучанину, який закликав до повалення існуючого конституційного ладу та захоплення державної влади, залишили покарання у вигляді 6-ти років за ґратами.
За матеріалами СБУ на Волині засудили антиукраїнського інтернет-агітатора, - повідомили у прес-службі СБУ Волині.
За матеріалами СБ України мешканця Луцька заочно засудили до шести років позбавлення волі за розповсюдження антиукраїнських матеріалів в інтернеті.
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У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що з початком російської агресії зловмисник регулярно розміщував у соціальних мережах антиукраїнську інформацію та відеоматеріали.
За висновком експерта вони містили публічні заклики до насильницької зміни, повалення існуючого конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж території та кордону України, а також заклики до розв’язання воєнного конфлікту.
Нагадаємо, лучанину за проросійські пости в соцмережі дали 6 років тюрми.
У березні 2018 року суд виніс ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, оскільки обвинувачений переховується від органів слідства у РФ для ухилення від кримінальної відповідальності.
"Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295 та ч. 1 ст. 436 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.
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За матеріалами СБУ на Волині засудили антиукраїнського інтернет-агітатора, - повідомили у прес-службі СБУ Волині.
За матеріалами СБ України мешканця Луцька заочно засудили до шести років позбавлення волі за розповсюдження антиукраїнських матеріалів в інтернеті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Украина должна умереть»: що писав в мережі лучанин-«сепаратист»
У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що з початком російської агресії зловмисник регулярно розміщував у соціальних мережах антиукраїнську інформацію та відеоматеріали.
За висновком експерта вони містили публічні заклики до насильницької зміни, повалення існуючого конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж території та кордону України, а також заклики до розв’язання воєнного конфлікту.
Нагадаємо, лучанину за проросійські пости в соцмережі дали 6 років тюрми.
У березні 2018 року суд виніс ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, оскільки обвинувачений переховується від органів слідства у РФ для ухилення від кримінальної відповідальності.
"Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295 та ч. 1 ст. 436 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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