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«Путін, ввєді вайска»: лучанин-сепаратист таки сидітиме 6 років

«Путін, ввєді вайска»: лучанин-сепаратист таки сидітиме 6 років
Лучанину, який закликав до повалення існуючого конституційного ладу та захоплення державної влади, залишили покарання у вигляді 6-ти років за ґратами.

За матеріалами СБУ на Волині засудили антиукраїнського інтернет-агітатора, - повідомили у прес-службі СБУ Волині.

За матеріалами СБ України мешканця Луцька заочно засудили до шести років позбавлення волі за розповсюдження антиукраїнських матеріалів в інтернеті.

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У межах розпочатого кримінального провадження слідчі СБУ встановили, що з початком російської агресії зловмисник регулярно розміщував у соціальних мережах антиукраїнську інформацію та відеоматеріали.

За висновком експерта вони містили публічні заклики до насильницької зміни, повалення існуючого конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж території та кордону України, а також заклики до розв’язання воєнного конфлікту.

Нагадаємо, лучанину за проросійські пости в соцмережі дали 6 років тюрми.

У березні 2018 року суд виніс ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, оскільки обвинувачений переховується від органів слідства у РФ для ухилення від кримінальної відповідальності.

"Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 295 та ч. 1 ст. 436 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

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Теги: сепаратист, Росія, Луцьк
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