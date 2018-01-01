Луцький футболіст покинув «Чорноморець»





Загалом, команду покинули 7 футболістів, пише



Після завершення першої частини чемпіонату “Чорноморець” проводить кадрову чистку. Одесити завершили першу половину сезону на передостанньому місці в турнірній таблиці, здобувши лише 12 очок.



“Моряків” залишають півзахисники Роберт Мютцерс, Владислав Хомутов, Євген Смирнов, Артур Карноза й Юрій Романюк, а також воротар Дмитро Безрук і нападник Микита Татарков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, екс-футболіст «Волині», Юрій Романюк залишив розташування одеського «Чорноморця».Загалом, команду покинули 7 футболістів, пише «Вголос» Після завершення першої частини чемпіонату “Чорноморець” проводить кадрову чистку. Одесити завершили першу половину сезону на передостанньому місці в турнірній таблиці, здобувши лише 12 очок.“Моряків” залишають півзахисники, а також воротарі нападник

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