Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 грудня





У Луцьку, Ковелі, Володимиір-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі до -1…0 градусів, удень – 0…+1.



Вітер північно-західний і північний, 1-6 м/с. У другій половині тижня

прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимиір-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі до -1…0 градусів, удень – 0…+1.Вітер північно-західний і північний, 1-6 м/с. У другій половині тижняпрогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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