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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 грудня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимиір-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі до -1…0 градусів, удень – 0…+1.

Вітер північно-західний і північний, 1-6 м/с. У другій половині тижня
прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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