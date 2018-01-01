Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО





Новий проект називається «Дома лучше». Його ведучий та колишній режисер програми «Орел і Решка» Євгеній Синельников мандрує українськими містами у пошуках туристичних цікавинок.



Нагадаємо, режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка»



Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершилися 22 жовтня.



У передачі ведучий за порадами місцевих відвідує різноманітні локації міста: від головної туристичної родзинки міста - Луцького замку - до улюблених закладів містян, де Євгеній смакує тутешню кухню.



Програму опублікувати на ютуб-каналі «Орла і Решки» сьогодні, 12 грудня.



На початку програми ведучий Євгеній Синельников прийшов у луцький Центр туристичної інформації та послуг. Тут він запитав, чому місто називається Луцьк, а область – Волинська, а також похвалив місто за те, що має свій «живий» логотип. Окрім того, Синельников взяв на прокат велосипед у центрі та вирушив у веломандрівку містом.



Перша локація – так званий «будинок з химерами» відомого луцького скульптора Миколи Голованя, де митець розповів про своє творіння.



Далі Євгеній Синельником влаштував у Луцьку «борщ-батл» - знайшов найдорожчий і найдешевший у Луцьку борщ. Так, найдорожчий борщ обійшовся ведучому у 120 гривень (ресторан Meat&Green). Найдешевший же борщ Синельником придбав у їдальні медичного коледжу. Він обійшовся ведучому у 8 гривень.



Наступна локація, яку відвідав ведучий програми «Дома лучше» – спортивно-розважальний комплекс «AdrenalinCity». Тут його приємно вразив музей сучасного мистецтва.



«Заради цього музею варто приїхати в Луцьк. Мені дуже сподобалося, я не очікував», - сказав у програмі Синельников.



Знайшов луцьку цікавинку – найменшу в Україні автівку, яку спроектував лучанин і назвав «Люльколіт». Синельников навіть зміг покататися міні-автівкою. Окрім того, він запропонував луцькій владі звернути увагу на цей автомобіль як на туристичну «фішку».



Опісля ж Синельников показав у програмі місцевий костел святих Апостолів Петра і Павла, а також підземелля під ним, про які існує чимало містичних історій.



Далі ведучий попросив місцевого таксиста завезти його у найкращий, на погляд самого таксиста, ресторан міста. Таксист привіз зіркового гостя до ресторану «Вогнем і мечем», де він скуштував фірмову страву. «Бомба-ракета», - прокоментував тутешню їжу оператор програми Олександр.



Зрештою, локацією програми став і головний символ міста – замок Любарта. Тут ведучий програми шукав «диво». Чи знайшов його Синельников та де ще у Луцьку він побував, дивіться у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У свій вийшов випуск про Луцьку нового тревел-шоу від творців проекту «Орел і Решка».Новий проект називається «Дома лучше». Його ведучий та колишній режисер програми «Орел і Решка»мандрує українськими містами у пошуках туристичних цікавинок.Нагадаємо, режисер та екс-ведучий програми «Орел і Решка» Євгеній Синельников зі знімальною групою 3 дні провів у Луцьку , знімаючи матеріал для нової тревел-програми про Україну «Дома лучше».Так, зйомки у Луцьку стартували 19 жовтня та завершилися 22 жовтня.У передачі ведучий за порадами місцевих відвідує різноманітні локації міста: від головної туристичної родзинки міста - Луцького замку - до улюблених закладів містян, де Євгеній смакує тутешню кухню.Програму опублікувати на ютуб-каналі «Орла і Решки» сьогодні, 12 грудня.На початку програми ведучий Євгеній Синельников прийшов у луцький Центр туристичної інформації та послуг. Тут він запитав, чому місто називається Луцьк, а область – Волинська, а також похвалив місто за те, що має свій «живий» логотип. Окрім того, Синельников взяв на прокат велосипед у центрі та вирушив у веломандрівку містом.Перша локація – так званий «будинок з химерами» відомого луцького скульптора, де митець розповів про своє творіння.Далі Євгеній Синельником влаштував у Луцьку «борщ-батл» - знайшов найдорожчий і найдешевший у Луцьку борщ. Так, найдорожчий борщ обійшовся ведучому у 120 гривень (ресторан Meat&Green). Найдешевший же борщ Синельником придбав у їдальні медичного коледжу. Він обійшовся ведучому у 8 гривень.Наступна локація, яку відвідав ведучий програми «Дома лучше» – спортивно-розважальний комплекс «AdrenalinCity». Тут його приємно вразив музей сучасного мистецтва.«Заради цього музею варто приїхати в Луцьк. Мені дуже сподобалося, я не очікував», - сказав у програмі Синельников.Знайшов луцьку цікавинку – найменшу в Україні автівку, яку спроектував лучанин і назвав «Люльколіт». Синельников навіть зміг покататися міні-автівкою. Окрім того, він запропонував луцькій владі звернути увагу на цей автомобіль як на туристичну «фішку».Опісля ж Синельников показав у програмі місцевий костел святих Апостолів Петра і Павла, а також підземелля під ним, про які існує чимало містичних історій.Далі ведучий попросив місцевого таксиста завезти його у найкращий, на погляд самого таксиста, ресторан міста. Таксист привіз зіркового гостя до ресторану «Вогнем і мечем», де він скуштував фірмову страву. «Бомба-ракета», - прокоментував тутешню їжу оператор програми Олександр.Зрештою, локацією програми став і головний символ міста – замок Любарта. Тут ведучий програми шукав «диво». Чи знайшов його Синельников та де ще у Луцьку він побував, дивіться у відео.

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