Покровський прокоментував можливу участь у виборах. ВІДЕО
Сьогодні, 20:54
Депутат Луцької міськради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський вважає, що посада міського голови та мандат народного депутата України – це велика відповідальність.
Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише Конкурент.
Відповідаючи на запитання, чи планує він балотуватися у нардепи та боротися за посаду Луцького міського голови, Андрій Покровський зазначив, що жодного рішення ще не прийнято, оскільки і самі вибори поки не призначені.
«Зараз я не можу сказати точно. Коли оголосять вибори, ми проаналізуємо всіх кандидатів та приймемо чітке рішення: виставляти людину з нашої команди чи підтримати когось іншого», - резюмував він.
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Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише Конкурент.
Відповідаючи на запитання, чи планує він балотуватися у нардепи та боротися за посаду Луцького міського голови, Андрій Покровський зазначив, що жодного рішення ще не прийнято, оскільки і самі вибори поки не призначені.
«Зараз я не можу сказати точно. Коли оголосять вибори, ми проаналізуємо всіх кандидатів та приймемо чітке рішення: виставляти людину з нашої команди чи підтримати когось іншого», - резюмував він.
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