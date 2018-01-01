Покровський прокоментував можливу участь у виборах. ВІДЕО

Андрій Покровський вважає, що посада міського голови та мандат народного депутата України – це велика відповідальність.



Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише



Відповідаючи на запитання, чи планує він балотуватися у нардепи та боротися за посаду Луцького міського голови, Андрій Покровський зазначив, що жодного рішення ще не прийнято, оскільки і самі вибори поки не призначені.



«Зараз я не можу сказати точно. Коли оголосять вибори, ми проаналізуємо всіх кандидатів та приймемо чітке рішення: виставляти людину з нашої команди чи підтримати когось іншого», - резюмував він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міськради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», що посада міського голови та мандат народного депутата України – це велика відповідальність.Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише Конкурент Відповідаючи на запитання, чи планує він балотуватися у нардепи та боротися за посаду Луцького міського голови, Андрій Покровський зазначив, що жодного рішення ще не прийнято, оскільки і самі вибори поки не призначені.«Зараз я не можу сказати точно. Коли оголосять вибори, ми проаналізуємо всіх кандидатів та приймемо чітке рішення: виставляти людину з нашої команди чи підтримати когось іншого», - резюмував він.

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