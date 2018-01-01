Селяни бунтують проти звалища на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:06
Жителі сіл Цегів і Мар’янівка Горохіського району збирають підписи проти будівництва сміттєвого полігону поблизу їхніх населених пунктів.
Про це розповіла мешканка Цегова Людмила Петречко, - йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Жінка стверджує, що про план звести полігон у людей ніхто не запитав.
Тож селяни довідалися про це минулого тижня, коли почали будувати дорогу, що вестиме до майбутнього сміттєвого полігону.
Подробиці конфліктної ситуації – у відео.
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Про це розповіла мешканка Цегова Людмила Петречко, - йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Жінка стверджує, що про план звести полігон у людей ніхто не запитав.
Тож селяни довідалися про це минулого тижня, коли почали будувати дорогу, що вестиме до майбутнього сміттєвого полігону.
Подробиці конфліктної ситуації – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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