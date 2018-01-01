Як і куди лучанам скаржитися на холодні батареї: роз’яснення

На ДКП «Луцьктепло» пояснили механізм дій споживачам, які не задоволені якістю наданих послуг з централізованого теплопостачання.Про це повідомили у прес-службі підприємства.«Луцьктепло» постачає споживачам теплоносій, дотримуючись температурного графіка роботи джерела виробництва теплової енергії в залежності від температури зовнішнього повітря, до межі експлуатаційної відповідальності. Межа експлуатаційної відповідальності за технічний стан теплових мереж і внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та гарячого водопостачання визначається їх балансовою належністю і встановлюється по зовнішній стіні фундаменту будинку.«Тому, для налагодження циркуляції теплоносія через стояки системи теплопостачання та/або водопостачання, вам необхідно звернутись до виконавця послуг з утримання будинку, на якого покладена відповідальність за технічне обслуговування внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання будинку», - пояснюють споживачам на підприємстві.Проте, слід зазначити, що у разі надання неякісної послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року (далі – Правила):Тому, у разі надання неякісної послуги з постачання теплової енергії, просимо повідомляти підприємство за тел.77-32-30 про зручний час протягом робочого дня для проведення комісійного обстеження.з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00,в п’ятницю – з 8:00 до 15:45,обідня перерва – 13:00–13:45.Згідно з Правилами, послуга з централізованого опалення повинна відповідати нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального користування будинку – 18ºC (у наріжних кімнатах – 20ºC).