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Як і куди лучанам скаржитися на холодні батареї: роз’яснення

Як і куди лучанам скаржитися на холодні батареї: роз’яснення
На ДКП «Луцьктепло» пояснили механізм дій споживачам, які не задоволені якістю наданих послуг з централізованого теплопостачання.

Про це повідомили у прес-службі підприємства.

«Луцьктепло» постачає споживачам теплоносій, дотримуючись температурного графіка роботи джерела виробництва теплової енергії в залежності від температури зовнішнього повітря, до межі експлуатаційної відповідальності. Межа експлуатаційної відповідальності за технічний стан теплових мереж і внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та гарячого водопостачання визначається їх балансовою належністю і встановлюється по зовнішній стіні фундаменту будинку.

«Тому, для налагодження циркуляції теплоносія через стояки системи теплопостачання та/або водопостачання, вам необхідно звернутись до виконавця послуг з утримання будинку, на якого покладена відповідальність за технічне обслуговування внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення та гарячого водопостачання будинку», - пояснюють споживачам на підприємстві.

Проте, слід зазначити, що у разі надання неякісної послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року (далі – Правила):

споживач повiдомляє про це ДКП «Луцьктепло» в уснiй формi, за допомогою телефонного зв’язку, чи у письмовiй формi,
представники підприємства спільно з виконавцем послуг з утримання будинків здійснюють комісійні обстеження приміщень, проводять заміри температури та складають акт-претензію про неналежне надання або ненадання послуг чи акти про відповідність надання послуг нормативам,
визначають причини надання послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води неналежної якості,
готують обґрунтовані письмові відповіді рекомендаційного характеру по суті звернень громадян.

Тому, у разі надання неякісної послуги з постачання теплової енергії, просимо повідомляти підприємство за тел.77-32-30 про зручний час протягом робочого дня для проведення комісійного обстеження.

Графік роботи ДКП «Луцьктепло»:

з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00,
в п’ятницю – з 8:00 до 15:45,
обідня перерва – 13:00–13:45.

Довідково:

Згідно з Правилами, послуга з централізованого опалення повинна відповідати нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального користування будинку – 18ºC (у наріжних кімнатах – 20ºC).


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Теги: опалення, Луцьк
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