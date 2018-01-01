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Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО

Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО
Із нагоди Дня сухопутних військ Збройних сил України бійців на передовій почастували оригінально оформленим тортом.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14-її окремої механізованої бригади у соціальній мережі Facebook.

«Солодкого вам вечора у свято Сухопутних військ ЗСУ України! Стилізоване пригощення в районі проведення операції Об'єднаних сил... ОСи - кращі!» - йдеться у повідомленні.

Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО
Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО
Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО


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Теги: військові, Волинь
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