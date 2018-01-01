Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14-її окремої механізованої бригади у соціальній мережі Facebook.



«Солодкого вам вечора у свято Сухопутних військ ЗСУ України! Стилізоване пригощення в районі проведення операції Об'єднаних сил... ОСи - кращі!» - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із нагоди Дня сухопутних військ Збройних сил України бійців на передовій почастували оригінально оформленим тортом.Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14-її окремої механізованої бригади у соціальній мережі Facebook.«Солодкого вам вечора у свято Сухопутних військ ЗСУ України! Стилізоване пригощення в районі проведення операції Об'єднаних сил... ОСи - кращі!» - йдеться у повідомленні.

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