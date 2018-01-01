вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Після 2 місяців безрезультатного лікування сина волинянка звернулася до юристів

Після 2 місяців безрезультатного лікування сина волинянка звернулася до юристів
Волинянка Катерина Мацюк, яка вже більше двох місяців їздить з півторарічним Матвійком по місцевих медзакладах, вкрай незадоволена лікуванням сина. Натомість медики запевняють: роблять все, що у їх силах.

Про це інформує Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.

Спершу жінка з півторарічним сином потрапила до рожищенських медиків. Лікували бронхіт. Нічого путнього з того не вийшло, бо діагноз був хибним. З ускладненнями поклали до обласної дитячої лікарні. Вердикт місцевих ескулапів – стороннє тіло у легенях.

Далі справи, розповідає Катерина, лише погіршувались. Чотири бронхоскопії, реанімація та довжелезні списки ліків, які потрібно було купувати щодня. І так – вже більше двох місяців.

Проконсультувавшись з юристами, Катерина впевнилась, що має право знати всю інформацію щодо лікування її сина. Жінка відмовилась, аби Матвієві кололи антибіотики і за будь-яку ціну прагне добитися направлення до київської дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Завідувач ургентно-хірургічного відділення Валентин Марчук заперечує слова Катерини та запевняє, що робить все можливе задля одужання хлопчика.

Медики обласної лікарні запевняють, що радяться щодня, як між собою, так і з київськими колегами з «Охматдиту». Наразі, каже лікуючий лікар Олександр Сльозко, дитина перебуває у стані середньої важкості з позитивною динамікою.

Детальніше – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Горе-матір у Луцьку покинула малих дітей напризволяще. ФОТО
12 грудень, 23:50
Після 2 місяців безрезультатного лікування сина волинянка звернулася до юристів
12 грудень, 22:48
ПриватБанк накриває мережею київське метро*
12 грудень, 22:23
Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО
12 грудень, 21:51
Схожі новини
Лікар Валіхновський відновив носа атовцю Лікар Валіхновський відновив носа атовцю
23 листопад, 16:58
Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем
16 жовтень, 22:57
Волинські хірурги за рік провели 100 операцій із зупинкою серця Волинські хірурги за рік провели 100 операцій із зупинкою серця
11 серпень, 06:19
На Волинь прибула рекордна кількість лікарів-інтернів На Волинь прибула рекордна кількість лікарів-інтернів
09 серпень, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Горе-матір у Луцьку покинула малих дітей напризволяще. ФОТО
12 грудень, 23:50
 0
Після 2 місяців безрезультатного лікування сина волинянка звернулася до юристів
12 грудень, 22:48
 0
ПриватБанк накриває мережею київське метро*
12 грудень, 22:23
 0
Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО
12 грудень, 21:51
 0
Медіа
відео
1/8