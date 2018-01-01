Після 2 місяців безрезультатного лікування сина волинянка звернулася до юристів
12 грудень, 22:48
Волинянка Катерина Мацюк, яка вже більше двох місяців їздить з півторарічним Матвійком по місцевих медзакладах, вкрай незадоволена лікуванням сина. Натомість медики запевняють: роблять все, що у їх силах.
Про це інформує Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
Спершу жінка з півторарічним сином потрапила до рожищенських медиків. Лікували бронхіт. Нічого путнього з того не вийшло, бо діагноз був хибним. З ускладненнями поклали до обласної дитячої лікарні. Вердикт місцевих ескулапів – стороннє тіло у легенях.
Далі справи, розповідає Катерина, лише погіршувались. Чотири бронхоскопії, реанімація та довжелезні списки ліків, які потрібно було купувати щодня. І так – вже більше двох місяців.
Проконсультувавшись з юристами, Катерина впевнилась, що має право знати всю інформацію щодо лікування її сина. Жінка відмовилась, аби Матвієві кололи антибіотики і за будь-яку ціну прагне добитися направлення до київської дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Завідувач ургентно-хірургічного відділення Валентин Марчук заперечує слова Катерини та запевняє, що робить все можливе задля одужання хлопчика.
Медики обласної лікарні запевняють, що радяться щодня, як між собою, так і з київськими колегами з «Охматдиту». Наразі, каже лікуючий лікар Олександр Сльозко, дитина перебуває у стані середньої важкості з позитивною динамікою.
Детальніше – у відео.
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Про це інформує Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
Спершу жінка з півторарічним сином потрапила до рожищенських медиків. Лікували бронхіт. Нічого путнього з того не вийшло, бо діагноз був хибним. З ускладненнями поклали до обласної дитячої лікарні. Вердикт місцевих ескулапів – стороннє тіло у легенях.
Далі справи, розповідає Катерина, лише погіршувались. Чотири бронхоскопії, реанімація та довжелезні списки ліків, які потрібно було купувати щодня. І так – вже більше двох місяців.
Проконсультувавшись з юристами, Катерина впевнилась, що має право знати всю інформацію щодо лікування її сина. Жінка відмовилась, аби Матвієві кололи антибіотики і за будь-яку ціну прагне добитися направлення до київської дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Завідувач ургентно-хірургічного відділення Валентин Марчук заперечує слова Катерини та запевняє, що робить все можливе задля одужання хлопчика.
Медики обласної лікарні запевняють, що радяться щодня, як між собою, так і з київськими колегами з «Охматдиту». Наразі, каже лікуючий лікар Олександр Сльозко, дитина перебуває у стані середньої важкості з позитивною динамікою.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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