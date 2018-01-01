вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

13 грудня на Волині: гортаючи календар

13 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження цього дня в журналіста Андрія Соколовського (на фото).

Також день народження цього дня в директора Рожищенського народного дому «Просвіта» Лідії Романюк, колишнього старшого тренера молодіжного складу ФК «Волинь» Олега Федюкова та екс-прокурора Волинської області Андрія Гіля.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - Андріїв - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Сьогодні відзначається день Апостола Андрія Первозванного. Незважаючи на те, що це християнський святий, обряди й традиції цього дня сягають дохристиянських часів. З усіх свят річного календарного циклу день Андрія Первозванного є одним із найтаємничніших, найцікавіших, цього дня відбуваються заклинання й угадування майбутнього, ритуали з калетою та інші ворожіння. Андрієва ніч допомагає незаміжнім дівчатам пізнати свою долю: чи доведеться ще рік дівувати, чи на щасливицю чекає вдале заміжжя.

На Волині 13 грудня 2005 року митрополит Луцький і Волинський Ніфонт відслужив першу молебень у новозбудованому нижньому храмі Всіх святих Землі Волинської.

13 грудня 2009 року у селі Малинівка Рожищенського району відкрили пам’ятний знак жертвам українсько-польської трагедії 1943 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Горе-матір у Луцьку покинула малих дітей напризволяще. ФОТО
12 грудень, 23:50
Після 2 місяців безрезультатного лікування сина волинянка звернулася до юристів
12 грудень, 22:48
ПриватБанк накриває мережею київське метро*
12 грудень, 22:23
Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО
12 грудень, 21:51
Схожі новини
12 грудня на Волині: гортаючи календар 12 грудня на Волині: гортаючи календар
12 грудень, 00:00
11 грудня на Волині: гортаючи календар 11 грудня на Волині: гортаючи календар
11 грудень, 00:00
10 грудня на Волині: гортаючи календар 10 грудня на Волині: гортаючи календар
10 грудень, 00:00
9 грудня на Волині: гортаючи календар 9 грудня на Волині: гортаючи календар
09 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Горе-матір у Луцьку покинула малих дітей напризволяще. ФОТО
12 грудень, 23:50
 0
Після 2 місяців безрезультатного лікування сина волинянка звернулася до юристів
12 грудень, 22:48
 0
ПриватБанк накриває мережею київське метро*
12 грудень, 22:23
 0
Волинські військові на передовій показали незвичний торт. ФОТО
12 грудень, 21:51
 0
Медіа
відео
1/8