Горе-матір у Луцьку покинула малих дітей напризволяще. ФОТО
12 грудень, 23:50
Патрульні поліцейські у Луцьку потурбувались про дітей, яких мати лишила напризволяще.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
На службу 102 сьогодні, 12 грудня, зателефонував громадянин та повідомив, що хоче передати 2 малолітніх дітей співмешканки працівникам поліції. Прибувши на місце події, на проспект Відродження у Луцьку, інспектори встановили, що заявник винаймає житло з 28-річною жінкою, проживаючи з нею у громадянському шлюбі.
Останні 2 тижні жінка не виходить на зв'язок, бо нібито поїхала в іншу область з найменшою, 10-місячною дитиною.
«Чоловік розповів, що не має змоги самостійно доглядати доньок співмешканки 3 і 6 років. Коли ж телефонує жінці, та постійно є нетверезою, за його словами. Заявник працює вантажником, тож вирішив передати дітей під нашу відповідальність», - розповіла інспектор патрульної поліції Ольга Наумчук.
Патрульна з напарником нагодували дітей та пригостили соком, поки ті перебували в міському відділку поліції.
Далі інспектори, оцінивши ситуацію, вирішили доставити дівчаток у притулок в Рожище, де їх тепло прийняли.
Повну інформацію про цю подію передано у відповідні служби для подальшого реагування.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
На службу 102 сьогодні, 12 грудня, зателефонував громадянин та повідомив, що хоче передати 2 малолітніх дітей співмешканки працівникам поліції. Прибувши на місце події, на проспект Відродження у Луцьку, інспектори встановили, що заявник винаймає житло з 28-річною жінкою, проживаючи з нею у громадянському шлюбі.
Останні 2 тижні жінка не виходить на зв'язок, бо нібито поїхала в іншу область з найменшою, 10-місячною дитиною.
«Чоловік розповів, що не має змоги самостійно доглядати доньок співмешканки 3 і 6 років. Коли ж телефонує жінці, та постійно є нетверезою, за його словами. Заявник працює вантажником, тож вирішив передати дітей під нашу відповідальність», - розповіла інспектор патрульної поліції Ольга Наумчук.
Патрульна з напарником нагодували дітей та пригостили соком, поки ті перебували в міському відділку поліції.
Далі інспектори, оцінивши ситуацію, вирішили доставити дівчаток у притулок в Рожище, де їх тепло прийняли.
Повну інформацію про цю подію передано у відповідні служби для подальшого реагування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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