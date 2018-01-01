Горе-матір у Луцьку покинула малих дітей напризволяще. ФОТО

Патрульні поліцейські у Луцьку потурбувались про дітей, яких мати лишила напризволяще.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.На службу 102 сьогодні, 12 грудня, зателефонував громадянин та повідомив, що хоче передати 2 малолітніх дітей співмешканки працівникам поліції. Прибувши на місце події, на проспект Відродження у Луцьку, інспектори встановили, що заявник винаймає житло з 28-річною жінкою, проживаючи з нею у громадянському шлюбі.Останні 2 тижні жінка не виходить на зв'язок, бо нібито поїхала в іншу область з найменшою, 10-місячною дитиною.«Чоловік розповів, що не має змоги самостійно доглядати доньок співмешканки 3 і 6 років. Коли ж телефонує жінці, та постійно є нетверезою, за його словами. Заявник працює вантажником, тож вирішив передати дітей під нашу відповідальність», - розповіла інспектор патрульної поліціїПатрульна з напарником нагодували дітей та пригостили соком, поки ті перебували в міському відділку поліції.Далі інспектори, оцінивши ситуацію, вирішили доставити дівчаток у притулок в Рожище, де їх тепло прийняли.Повну інформацію про цю подію передано у відповідні служби для подальшого реагування.