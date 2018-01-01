Для малечі з особливими потребами в Луцьку влаштували спортивне свято
Сьогодні, 06:54
У дитячому садочку в Луцьку відбувся спортивний захід, в якому взяли участь малюки з особливими потребами.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Спортивне свято у луцькому дитсадку №21 відбулось у рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!»
У змаганнях взяли участь діти з інвалідністю.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Спортивне свято у луцькому дитсадку №21 відбулось у рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!»
У змаганнях взяли участь діти з інвалідністю.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Для малечі з особливими потребами в Луцьку влаштували спортивне свято
Сьогодні, 06:54
Вибори у Ківерцях: поширювали фальшиві листівки
Сьогодні, 05:41
На узбіччі траси Рівне-Луцьк виявили старі боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 04:29
На Волині 8 атовців наклали на себе руки
Сьогодні, 03:10
Юний рекетир на Волині тероризував дітей
Сьогодні, 01:47
Медіа