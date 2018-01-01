Для малечі з особливими потребами в Луцьку влаштували спортивне свято





Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Спортивне свято у луцькому дитсадку №21 відбулось у рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!»



У змаганнях взяли участь діти з інвалідністю.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому садочку в Луцьку відбувся спортивний захід, в якому взяли участь малюки з особливими потребами.Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Спортивне свято у луцькому дитсадку №21 відбулось у рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!»У змаганнях взяли участь діти з інвалідністю.Подробиці – у відео.

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