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Для малечі з особливими потребами в Луцьку влаштували спортивне свято

Для малечі з особливими потребами в Луцьку влаштували спортивне свято
У дитячому садочку в Луцьку відбувся спортивний захід, в якому взяли участь малюки з особливими потребами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Спортивне свято у луцькому дитсадку №21 відбулось у рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!»

У змаганнях взяли участь діти з інвалідністю.

Подробиці – у відео.



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Теги: діти, Луцьк
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