Хворого чоловіка з ліфта в Луцьку визволяла поліція. ФОТО
Сьогодні, 00:23
Поліцейським у Луцьку довелося надавати допомогу громадянам, які застрягли у ліфті в багатоповерхівці на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
На лінію 102 близько 23.00 вчора, 12 грудня, надійшло повідомлення, що двоє осіб застрягли в ліфті на 3 поверсі.
Заявник повідомив, що його товаришу стає дуже зле, адже прийшов час приймати інсулін, а ліків з собою немає. Про інцидент повідомляли відповідальних працівників, однак минуло більше години.
Інспектори негайно направились на допомогу чоловікам, які потрапили у «ліфтову пастку».
Згодом таки прибули спеціалісти і разом визволили громадян з ліфта.
Патрульні викликали медиків, аби ті оглянули чоловіка, якому стало зле. Йому надали всю необхідну допомогу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
На лінію 102 близько 23.00 вчора, 12 грудня, надійшло повідомлення, що двоє осіб застрягли в ліфті на 3 поверсі.
Заявник повідомив, що його товаришу стає дуже зле, адже прийшов час приймати інсулін, а ліків з собою немає. Про інцидент повідомляли відповідальних працівників, однак минуло більше години.
Інспектори негайно направились на допомогу чоловікам, які потрапили у «ліфтову пастку».
Згодом таки прибули спеціалісти і разом визволили громадян з ліфта.
Патрульні викликали медиків, аби ті оглянули чоловіка, якому стало зле. Йому надали всю необхідну допомогу.
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