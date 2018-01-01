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Хворого чоловіка з ліфта в Луцьку визволяла поліція. ФОТО

Хворого чоловіка з ліфта в Луцьку визволяла поліція. ФОТО
Поліцейським у Луцьку довелося надавати допомогу громадянам, які застрягли у ліфті в багатоповерхівці на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

На лінію 102 близько 23.00 вчора, 12 грудня, надійшло повідомлення, що двоє осіб застрягли в ліфті на 3 поверсі.

Заявник повідомив, що його товаришу стає дуже зле, адже прийшов час приймати інсулін, а ліків з собою немає. Про інцидент повідомляли відповідальних працівників, однак минуло більше години.

Інспектори негайно направились на допомогу чоловікам, які потрапили у «ліфтову пастку».

Згодом таки прибули спеціалісти і разом визволили громадян з ліфта.

Патрульні викликали медиків, аби ті оглянули чоловіка, якому стало зле. Йому надали всю необхідну допомогу.

Хворого чоловіка з ліфта в Луцьку визволяла поліція. ФОТО

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Теги: ліфт, Луцьк
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