Хворого чоловіка з ліфта в Луцьку визволяла поліція. ФОТО

Поліцейським у Луцьку довелося надавати допомогу громадянам, які застрягли у ліфті в багатоповерхівці на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.На лінію 102 близько 23.00 вчора, 12 грудня, надійшло повідомлення, що двоє осіб застрягли в ліфті на 3 поверсі.Заявник повідомив, що його товаришу стає дуже зле, адже прийшов час приймати інсулін, а ліків з собою немає. Про інцидент повідомляли відповідальних працівників, однак минуло більше години.Інспектори негайно направились на допомогу чоловікам, які потрапили у «ліфтову пастку».Згодом таки прибули спеціалісти і разом визволили громадян з ліфта.Патрульні викликали медиків, аби ті оглянули чоловіка, якому стало зле. Йому надали всю необхідну допомогу.