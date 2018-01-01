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На узбіччі траси Рівне-Луцьк виявили старі боєприпаси. ФОТО

На узбіччі траси Рівне-Луцьк виявили старі боєприпаси. ФОТО
Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС Рівненщини на узбіччі дороги Рівне-Луцьк виявили боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.

Під час планового обстеження було виявлено 20 набоїв до стрілецької зброї, 1 артснаряд калібром 30 мм, 2 артснаряди 23 мм та одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

Ці боєприпаси будуть знищені шляхом підриву у спеціально встановленому місці.

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Теги: боєприпаси
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