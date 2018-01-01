На узбіччі траси Рівне-Луцьк виявили старі боєприпаси. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.



Під час планового обстеження було виявлено 20 набоїв до стрілецької зброї, 1 артснаряд калібром 30 мм, 2 артснаряди 23 мм та одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.



Ці боєприпаси будуть знищені шляхом підриву у спеціально встановленому місці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС Рівненщини на узбіччі дороги Рівне-Луцьк виявили боєприпаси часів Другої світової війни.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.Під час планового обстеження було виявлено 20 набоїв до стрілецької зброї, 1 артснаряд калібром 30 мм, 2 артснаряди 23 мм та одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.Ці боєприпаси будуть знищені шляхом підриву у спеціально встановленому місці.

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