На узбіччі траси Рівне-Луцьк виявили старі боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 04:29
Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС Рівненщини на узбіччі дороги Рівне-Луцьк виявили боєприпаси часів Другої світової війни.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.
Під час планового обстеження було виявлено 20 набоїв до стрілецької зброї, 1 артснаряд калібром 30 мм, 2 артснаряди 23 мм та одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.
Ці боєприпаси будуть знищені шляхом підриву у спеціально встановленому місці.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС у Рівненській області.
Під час планового обстеження було виявлено 20 набоїв до стрілецької зброї, 1 артснаряд калібром 30 мм, 2 артснаряди 23 мм та одну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.
Ці боєприпаси будуть знищені шляхом підриву у спеціально встановленому місці.
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