Двоє дітей загинули у пожежі на Миколаївщині. ФОТО





Про це



Пожежа виникла 12 грудня о 13:58 в приватному житловому будинку. У помешканні у цей час перебували троє малолітніх дітей.



В обласному управлінні ДСНС зазначили, що при з’ясуванні обставин стало відомо, що горіло крісло в одній із кімнат. У результаті цього утворилося щільне задимлення. Діти надихалися продуктами горіння.



«Внаслідок пожежі загинуло 2 дітей (2016 та 2017 р.н.) та 1 дитину (2014 р.н.) в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні», - повідомили рятувальники.



Пожежа ліквідована місцевим населенням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Добре Миколаївської області в пожежі загинули двоє малолітніх дітей, ще одна – у лікарні в тяжкому стані.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.Пожежа виникла 12 грудня о 13:58 в приватному житловому будинку. У помешканні у цей час перебували троє малолітніх дітей.В обласному управлінні ДСНС зазначили, що при з’ясуванні обставин стало відомо, що горіло крісло в одній із кімнат. У результаті цього утворилося щільне задимлення. Діти надихалися продуктами горіння.«Внаслідок пожежі загинуло 2 дітей (2016 та 2017 р.н.) та 1 дитину (2014 р.н.) в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні», - повідомили рятувальники.Пожежа ліквідована місцевим населенням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію