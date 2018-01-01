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Двоє дітей загинули у пожежі на Миколаївщині. ФОТО

Двоє дітей загинули у пожежі на Миколаївщині. ФОТО
У селі Добре Миколаївської області в пожежі загинули двоє малолітніх дітей, ще одна – у лікарні в тяжкому стані.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Пожежа виникла 12 грудня о 13:58 в приватному житловому будинку. У помешканні у цей час перебували троє малолітніх дітей.

В обласному управлінні ДСНС зазначили, що при з’ясуванні обставин стало відомо, що горіло крісло в одній із кімнат. У результаті цього утворилося щільне задимлення. Діти надихалися продуктами горіння.

«Внаслідок пожежі загинуло 2 дітей (2016 та 2017 р.н.) та 1 дитину (2014 р.н.) в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні», - повідомили рятувальники.

Пожежа ліквідована місцевим населенням.

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Теги: пожежа, смерть
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