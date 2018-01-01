Обережно, ожеледиця: волинян попереджають про складні умови на дорогах





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня продовжується ускладнення погодних умов: в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни – ожеледиця.



Здійснюється цілодобове чергування оперативного штабу ДСНС.

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