Обережно, ожеледиця: волинян попереджають про складні умови на дорогах
Сьогодні, 08:40
У всій Україні спостерігають ускладнення погодних умов та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня продовжується ускладнення погодних умов: в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни – ожеледиця.
Здійснюється цілодобове чергування оперативного штабу ДСНС.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня продовжується ускладнення погодних умов: в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни – ожеледиця.
Здійснюється цілодобове чергування оперативного штабу ДСНС.
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