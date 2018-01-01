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Обережно, ожеледиця: волинян попереджають про складні умови на дорогах

Обережно, ожеледиця: волинян попереджають про складні умови на дорогах
У всій Україні спостерігають ускладнення погодних умов та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, 13 грудня продовжується ускладнення погодних умов: в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах країни – ожеледиця.

Здійснюється цілодобове чергування оперативного штабу ДСНС.

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Теги: ожеледиця, погода, Волинь
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