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Курс валют у Луцьку на 13 грудня

Курс валют у Луцьку на 13 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.712, а продаж - 28.046.

Євро при купівлі становить - 31.294, при продажу - 31.938.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.503.

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Теги: курс валют, Луцьк
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