Курс валют у Луцьку на 13 грудня





Євро при купівлі становить - 31.294, при продажу - 31.938.



Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.503.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.712, а продаж - 28.046.Євро при купівлі становить - 31.294, при продажу - 31.938.Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.430.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.503.

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