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Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО

Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО
Колишній монастир тринітаріїв у Луцьку залишився без шматка покрівлі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Віктор Чухрай.

«Пречудовий, таємничий, і практично толком недосліджений історичний об"єкт у центрі міста потребує уваги і ремонту вже тепер. Ще на початку літа, вітри зірвали шматки покрівлі на фронтонах пам"ятки, і тепер дощі і морози роблять свою справу і чомусь ніхто на це не звертає уваги.

«Можливо у нас є служби, які б мали наглядати та турбуватись за збереженням пам"яток? То ж все таки унікальний монастир... А то туристам скоро не буде нічого показувати при такому нашому відношенні до міста...» – зауважив Віктор Чухрай.
Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО
Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО
Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО
Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО
Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО
Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО

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Теги: будівля, Луцьк
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