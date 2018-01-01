Історична будівля Луцька залишилася без частини покрівлі. ФОТО
Сьогодні, 09:06
Колишній монастир тринітаріїв у Луцьку залишився без шматка покрівлі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Віктор Чухрай.
«Пречудовий, таємничий, і практично толком недосліджений історичний об"єкт у центрі міста потребує уваги і ремонту вже тепер. Ще на початку літа, вітри зірвали шматки покрівлі на фронтонах пам"ятки, і тепер дощі і морози роблять свою справу і чомусь ніхто на це не звертає уваги.
«Можливо у нас є служби, які б мали наглядати та турбуватись за збереженням пам"яток? То ж все таки унікальний монастир... А то туристам скоро не буде нічого показувати при такому нашому відношенні до міста...» – зауважив Віктор Чухрай.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Віктор Чухрай.
«Пречудовий, таємничий, і практично толком недосліджений історичний об"єкт у центрі міста потребує уваги і ремонту вже тепер. Ще на початку літа, вітри зірвали шматки покрівлі на фронтонах пам"ятки, і тепер дощі і морози роблять свою справу і чомусь ніхто на це не звертає уваги.
«Можливо у нас є служби, які б мали наглядати та турбуватись за збереженням пам"яток? То ж все таки унікальний монастир... А то туристам скоро не буде нічого показувати при такому нашому відношенні до міста...» – зауважив Віктор Чухрай.
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