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День пам'яті апостола Андрія Первозванного: що можна та не можна робити у цей день

День пам'яті апостола Андрія Первозванного: що можна та не можна робити у цей день
13 грудня православні християни відзначають День пам'яті апостола Андрія Первозванного.

Про це пише УНІАН.

Це не тільки церковне свято, у народі воно називається Калита. У цей день молодь влаштовує гуляння, крім того, незаміжні дівчата в ніч на 13-е число ворожать на судженого. Відомо, що апостол Андрій Первозванний – покровитель професій, пов'язаних з морем.

День Андрія: історія свята

Християнська легенда свідчить, що святий Андрій названий Первозванним, тому що був покликаний першим з 12 апостолів та учнів Ісуса Христа.

Він був свідком служінь спасителя, його розп'яття та воскресіння з мертвих. За переказами, апостол Андрій проповідував у Криму, потім по Дніпру дійшов до місця, де згодом виник Київ.

"На горах цих засяє благодать Божа: велике місто буде тут", - сказав апостол учням.

Він був розп'ятий у грецькому місті Патри (Патрас) на хресті, що мав X-подібну форму. Згодом цей хрест отримав назву Андріївський. Хоча Андрій Первозванний – християнський святий, однак народні традиції, звичаї та обряди в цей день мають дохристиянський характер, наприклад, ворожіння на долю.

День Андрія Первозванного: традиції

Згідно з українською традицією, на Андрія Первозванного дівчата та жінки ворожать. Також молодь збирається разом, щоб виконати обряд "кусання Калити" - хлопці повинні, не засміявшись, верхи на кочерзі підстрибнути й відкусити шматок калити. Тим, кому це вдається - доля обіцяє щасливе одруження, а хто був не дуже вправним - йшов від калити з вимазаним сажею обличчям. Варто зазначити, що церква забороняє такі розваги.

По-перше, свято припадає на Різдвяний піст, по-друге, ворожіння вважаються гріхом. Тому церква рекомендує на Андрія піти в храм на службу й помолитися, у незаміжніх жінок є шанс у цей день вимолити собі щасливе сімейне життя.

Прикмети на День Андрія

За Днем Андрія Первозванного, як і багатьма іншими святами, намагалися передбачувати погоду.
Якщо в цей день іде сніг - зима буде довгою та морозною
Якщо сніг випав до 13 грудня - зима буде теплою та м'якою
Сонячна погода у цей день обіцяє багатий урожай наступного року

Що не можна робити на День Андрія Первозванного:

- займатися хатніми роботами;
- шити;
- ткати;
- прясти;
- ворожити – але це – церковна заборона, в народі вважається, що в це свято дівчатам і жінкам можна ворожити на свою долю та судженого;
- влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

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Теги: Андрій, свято
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