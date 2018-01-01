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У Луцьку інтернет-клуб працює з порушенням

У Луцьку інтернет-клуб працює з порушенням
Під час рейду у Луцьку зловили 3 заклади, які працювали з порушеннями.

Так, в ніч з 11 на 12 грудня робоча група з контролю перевірила 9 закладів і виявила 3 факти порушення режиму роботи, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

Відтак, винесли 3 постанови по справі про адміністративне правопорушення на працівників закладу національної лотереї “Спорт-лото” (бульв. Дружби Народів, 3), інтернет-клубу (бульв. Дружби Народів, 7) та кафе «П’ятниця» (бульв. Дружби Народів, 13а).

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Теги: порушення, Луцьк
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