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Потяг Ковель-Київ зупинився через аварійну ситуацію

Потяг Ковель-Київ зупинився через аварійну ситуацію
На Київщині в районі станції Клавдієво дерево впало на електродроти, що спричинило ускладнення руху залізницею.

Про це повідомляє ТСН з місця події.

Через аварію зупинились потяги та приміські електрички, що прямували з Ірпінського напрямку до Києва. Пасажири змушені шукати інших шляхів, як дістатися на роботу.

Залізничники обіцяють відновити сполучення, але коли це станеться наразі невідомо. В прес-службі "УЗ" розповіли, що о 7:12 уже відновлено напругу по парній колії дільниці та розпочато пропуск поїздів.

Однак затримки руху потягів приміського та далекого сполучення досі існують, зокрема вже зміниться графік руху поїздів № 98 Ковель – Київ, № 705 Київ – Перемишль, № 92 Львів – Київ.


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Теги: потяг, Ковель, Київ
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