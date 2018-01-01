Потяг Ковель-Київ зупинився через аварійну ситуацію
Сьогодні, 09:41
На Київщині в районі станції Клавдієво дерево впало на електродроти, що спричинило ускладнення руху залізницею.
Про це повідомляє ТСН з місця події.
Через аварію зупинились потяги та приміські електрички, що прямували з Ірпінського напрямку до Києва. Пасажири змушені шукати інших шляхів, як дістатися на роботу.
Залізничники обіцяють відновити сполучення, але коли це станеться наразі невідомо. В прес-службі "УЗ" розповіли, що о 7:12 уже відновлено напругу по парній колії дільниці та розпочато пропуск поїздів.
Однак затримки руху потягів приміського та далекого сполучення досі існують, зокрема вже зміниться графік руху поїздів № 98 Ковель – Київ, № 705 Київ – Перемишль, № 92 Львів – Київ.
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Про це повідомляє ТСН з місця події.
Через аварію зупинились потяги та приміські електрички, що прямували з Ірпінського напрямку до Києва. Пасажири змушені шукати інших шляхів, як дістатися на роботу.
Залізничники обіцяють відновити сполучення, але коли це станеться наразі невідомо. В прес-службі "УЗ" розповіли, що о 7:12 уже відновлено напругу по парній колії дільниці та розпочато пропуск поїздів.
Однак затримки руху потягів приміського та далекого сполучення досі існують, зокрема вже зміниться графік руху поїздів № 98 Ковель – Київ, № 705 Київ – Перемишль, № 92 Львів – Київ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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