«Бабуся ліпше до ворожки піде», – голова Волинської ОДА обурений ставленням до медичної реформи

Голова Волинської ОДАрозповів, що медична реформа вкрай важлива для розвитку цієї галузі та закликав не ставитися до змін вороже.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час засіданні колегії управління охорони здоров’я Волинської ОДА.Олександр Савченко зауважив, нині в країні триває ряд змін у рамках медичної реформи, тож необхідно не лише ефективно використовувати кошти, а й поставитися до цих нововведень із розумінням.«До нас надходить багато коштів. Є, наприклад, проект президента щодо сільської медицини на 189 мільйонів гривень. Але в силу певних причин, зокрема, не дуже своєчасних рішень уряду і десь, напевно, ми провалюємося в ефективності керування процесом, ми не можемо сказати, що у нас все є. Але запевняю, я нікому не дам провалити цей проект», – наголосив він.За словами голови облдержадміністрації, реформа зруйнувала процес централізованого управління медициною, проте не всі сприймають ці зміни.«У районах тепер немає ні відділів, ні управлінь охорони здоров’я. Але наш менталітет до цього не готовий... Якась бабуся ліпше поїде до ворожки, ніж у район у медзаклад. Не можна провалити такі зміни лише через те, що їх не дозволяє сприйняти наш менталітет», – додав очільник краю.