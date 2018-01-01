Українці знайшли схему, як оминути розмитнення «євроблях»





За словами керівника консульського відділу посольства України у Варшаві Світлани Криси, масовий наплив власників авто на єврономерах в останні дні максимально ускладнює роботу генконсульств, відволікаючи їх від більш важливих консульських дій, а сама постановка на консульський облік цієї категорії людей у перспективі може негативно вплинути на голосування під час виборів в Україні, - повідомляє



“Упродовж останніх днів у консульських підрозділах дипломатичних установ України у країнах Європи різко збільшилася кількість випадків постановки на тимчасовий консульський облік, що займає 90% від загальної кількості усіх здійснюваних консульських дій”,- повідомила консул.



Вона наголосила, що це є наслідком введення в дію з 25 листопада 2018 року закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, а також закону України про внесення змін до митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.



Дипломат зауважила, що зараз щодня з першої години ночі під консульським відділом у Варшаві збирається натовп до 300 осіб, які терміново хочуть стати на консульський облік. Враховуючи, що за день відділ максимально може прийняти приблизно 150-160 осіб, то створюється напруга і максимально ускладнюється доступ до консульської установи інших громадян України, які відвідують консульство для здійснення більш важливих консульських дій, адже постановка на консульський облік не є обов’язковою процедурою. Йдеться, наприклад, про оформлення паспортних документів, реєстрацію дітей громадянами України, оформлення свідоцтва на повернення в Україну, візових дій тощо.



“Головною функцією консульської служби є захист прав й інтересів громадян за кордоном. Постановка на консульський облік ні до чого не призводить, а лише затримує час, відволікає увагу від основних наших завдань, не дає можливості належним чином захищати права та інтереси громадян”,- констатувала керівник консульського відділу посольства України у Варшаві.



Вона також звернула увагу на те, що постановка на тимчасовий консульський облік є процедурою безкоштовною. Відтак різко знизилося надходження до бюджету України від виконання консульських дій за кордоном.



“Якщо у нас щодня було 2-3 тис. доларів консульського збору до бюджету країни, то зараз консульський збір знизився у зв’язку із збільшенням безкоштовних дій учетверо – до 700-800 доларів у день. Тобто зараз у шість разів зросла кількість консульських дій, але у три-чотири рази зменшилися консульські надходження”,- наголосила консул.



За її словами, масова постановка власників авто на єврономерах на тимчасовий консульський облік може також негативно вплинути на голосування під час президентських та парламентських виборів в Україні. Вона пояснила, що так звані “євробляхери”, які стають на консульський облік виключно заради уникнення процедури розмитнення автомобілів, автоматично вносяться до списку виборців при консульській установі. Відтак, вони не зможуть проголосувати за місцем проживання в Україні.



“Потім ці люди прийдуть голосувати за місцем проживання в Україні, не зможуть це зробити і говоритимуть, що в них забрали право голосу”,- наголосила Криса, додаючи, що у консульстві усе ж попереджають їх про неможливість потім голосувати в Україні.



На переконання дипломата, в Україні терміново потрібно внести зміни до відповідних нормативних актів, аби консульський облік жодним чином не був прив’язаний до ввезення транспортних засобів. В іншому випадку, як зауважила вона, податки від розмитнення автомобілів до держбюджету й далі не надходитимуть, а на кордоні знову з’являться черги.



Постановка на тимчасовий консульський облік при генконсульствах України за кордоном дає змогу українцям - власникам транспортних засобів на іноземній реєстрації здійснювати багаторазовий (кожні п’ять днів), а також транзитний (до 10-ти днів) перетин кордону, а також право на перебування такого автомобіля в Україні без виїзду за кордон до 60-ти днів.



Стати на тимчасовий консульський облік за кордоном можуть власники річних віз, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове і постійне проживання в Польщі.



Як відомо, власники авто на єврономерах не поспішають розмитнювати свої автомобілі за нижчими податковими ставками у відповідності до піврічної дії закону. За даними Державної фіскальної служби України, з 26 листопада по 10 грудня 2018 року загалом розмитнено тисячу автомобілів на іноземній реєстрації, від чого до бюджету перераховано 65,8 млн гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники авто на єврономерах знайшли спосіб оминути необхідність розмитнення: вони масово стають на тимчасовий консульський облік при генконсульствах України за кордоном, що дає право на багаторазовий перетин кордону без розмитнення авто.За словами керівника консульського відділу посольства України у Варшаві Світлани Криси, масовий наплив власників авто на єврономерах в останні дні максимально ускладнює роботу генконсульств, відволікаючи їх від більш важливих консульських дій, а сама постановка на консульський облік цієї категорії людей у перспективі може негативно вплинути на голосування під час виборів в Україні, - повідомляє Укрінформ “Упродовж останніх днів у консульських підрозділах дипломатичних установ України у країнах Європи різко збільшилася кількість випадків постановки на тимчасовий консульський облік, що займає 90% від загальної кількості усіх здійснюваних консульських дій”,- повідомила консул.Вона наголосила, що це є наслідком введення в дію з 25 листопада 2018 року закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, а також закону України про внесення змін до митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.Дипломат зауважила, що зараз щодня з першої години ночі під консульським відділом у Варшаві збирається натовп до 300 осіб, які терміново хочуть стати на консульський облік. Враховуючи, що за день відділ максимально може прийняти приблизно 150-160 осіб, то створюється напруга і максимально ускладнюється доступ до консульської установи інших громадян України, які відвідують консульство для здійснення більш важливих консульських дій, адже постановка на консульський облік не є обов’язковою процедурою. Йдеться, наприклад, про оформлення паспортних документів, реєстрацію дітей громадянами України, оформлення свідоцтва на повернення в Україну, візових дій тощо.“Головною функцією консульської служби є захист прав й інтересів громадян за кордоном. Постановка на консульський облік ні до чого не призводить, а лише затримує час, відволікає увагу від основних наших завдань, не дає можливості належним чином захищати права та інтереси громадян”,- констатувала керівник консульського відділу посольства України у Варшаві.Вона також звернула увагу на те, що постановка на тимчасовий консульський облік є процедурою безкоштовною. Відтак різко знизилося надходження до бюджету України від виконання консульських дій за кордоном.“Якщо у нас щодня було 2-3 тис. доларів консульського збору до бюджету країни, то зараз консульський збір знизився у зв’язку із збільшенням безкоштовних дій учетверо – до 700-800 доларів у день. Тобто зараз у шість разів зросла кількість консульських дій, але у три-чотири рази зменшилися консульські надходження”,- наголосила консул.За її словами, масова постановка власників авто на єврономерах на тимчасовий консульський облік може також негативно вплинути на голосування під час президентських та парламентських виборів в Україні. Вона пояснила, що так звані “євробляхери”, які стають на консульський облік виключно заради уникнення процедури розмитнення автомобілів, автоматично вносяться до списку виборців при консульській установі. Відтак, вони не зможуть проголосувати за місцем проживання в Україні.“Потім ці люди прийдуть голосувати за місцем проживання в Україні, не зможуть це зробити і говоритимуть, що в них забрали право голосу”,- наголосила Криса, додаючи, що у консульстві усе ж попереджають їх про неможливість потім голосувати в Україні.На переконання дипломата, в Україні терміново потрібно внести зміни до відповідних нормативних актів, аби консульський облік жодним чином не був прив’язаний до ввезення транспортних засобів. В іншому випадку, як зауважила вона, податки від розмитнення автомобілів до держбюджету й далі не надходитимуть, а на кордоні знову з’являться черги.Постановка на тимчасовий консульський облік при генконсульствах України за кордоном дає змогу українцям - власникам транспортних засобів на іноземній реєстрації здійснювати багаторазовий (кожні п’ять днів), а також транзитний (до 10-ти днів) перетин кордону, а також право на перебування такого автомобіля в Україні без виїзду за кордон до 60-ти днів.Стати на тимчасовий консульський облік за кордоном можуть власники річних віз, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове і постійне проживання в Польщі.Як відомо, власники авто на єврономерах не поспішають розмитнювати свої автомобілі за нижчими податковими ставками у відповідності до піврічної дії закону. За даними Державної фіскальної служби України, з 26 листопада по 10 грудня 2018 року загалом розмитнено тисячу автомобілів на іноземній реєстрації, від чого до бюджету перераховано 65,8 млн гривень.

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