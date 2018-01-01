Кредит довіри «Луцьким ринкам» вичерпається влітку 2019-го, – Андрій Покровський

Андрій Покровський вважає, що комунальне підприємство «Луцькі ринки» може не виправдати очікувань, які на нього покладала провладна більшість.



Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише



Він зазначив, що лад з ринками потрібно наводити, але це необхідно робити прозоро, відкрито та справедливо. Політик підкреслив, що коли ринки перебували у приватному управлінні, то міський бюджет отримував більше 4 мільйонів гривень за оренду земельних ділянок.







З його слів, після того, як більшість ринків було передано у користування комунальному підприємства, казна отримувати лише близько 1 мільйона на рік. Він додав, що майже кожної сесії депутати дотують «Луцькі ринки».



«Певно, 1 мільйон, який нам мають заплатити, ми вже видали підприємству», – сказав Покровський.



«Провладна більшість обіцяла, що КП «Луцькі ринки» наповнюватиме бюджет і ми зможемо покращити нашу освіту, медицину, дороги. Але мені здається що це профанація та недолугі обіцянки. Кредит довіри до «Луцьких ринків» буде вичерпано влітку 2019 року», – резюмував обранець громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»вважає, що комунальне підприємство «Луцькі ринки» може не виправдати очікувань, які на нього покладала провладна більшість.Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише Конкурент Він зазначив, що лад з ринками потрібно наводити, але це необхідно робити прозоро, відкрито та справедливо. Політик підкреслив, що коли ринки перебували у приватному управлінні, то міський бюджет отримував більше 4 мільйонів гривень за оренду земельних ділянок.З його слів, після того, як більшість ринків було передано у користування комунальному підприємства, казна отримувати лише близько 1 мільйона на рік. Він додав, що майже кожної сесії депутати дотують «Луцькі ринки».«Певно, 1 мільйон, який нам мають заплатити, ми вже видали підприємству», – сказав Покровський.«Провладна більшість обіцяла, що КП «Луцькі ринки» наповнюватиме бюджет і ми зможемо покращити нашу освіту, медицину, дороги. Але мені здається що це профанація та недолугі обіцянки. Кредит довіри до «Луцьких ринків» буде вичерпано влітку 2019 року», – резюмував обранець громади.

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