Кредит довіри «Луцьким ринкам» вичерпається влітку 2019-го, – Андрій Покровський
Сьогодні, 11:08
Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський вважає, що комунальне підприємство «Луцькі ринки» може не виправдати очікувань, які на нього покладала провладна більшість.
Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише Конкурент.
Він зазначив, що лад з ринками потрібно наводити, але це необхідно робити прозоро, відкрито та справедливо. Політик підкреслив, що коли ринки перебували у приватному управлінні, то міський бюджет отримував більше 4 мільйонів гривень за оренду земельних ділянок.
З його слів, після того, як більшість ринків було передано у користування комунальному підприємства, казна отримувати лише близько 1 мільйона на рік. Він додав, що майже кожної сесії депутати дотують «Луцькі ринки».
«Певно, 1 мільйон, який нам мають заплатити, ми вже видали підприємству», – сказав Покровський.
«Провладна більшість обіцяла, що КП «Луцькі ринки» наповнюватиме бюджет і ми зможемо покращити нашу освіту, медицину, дороги. Але мені здається що це профанація та недолугі обіцянки. Кредит довіри до «Луцьких ринків» буде вичерпано влітку 2019 року», – резюмував обранець громади.
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Про це обранець громади сказав в ефірі 12 каналу, звітуючи про свою депутатську та громадську діяльність за 2018 рік, - пише Конкурент.
Він зазначив, що лад з ринками потрібно наводити, але це необхідно робити прозоро, відкрито та справедливо. Політик підкреслив, що коли ринки перебували у приватному управлінні, то міський бюджет отримував більше 4 мільйонів гривень за оренду земельних ділянок.
З його слів, після того, як більшість ринків було передано у користування комунальному підприємства, казна отримувати лише близько 1 мільйона на рік. Він додав, що майже кожної сесії депутати дотують «Луцькі ринки».
«Певно, 1 мільйон, який нам мають заплатити, ми вже видали підприємству», – сказав Покровський.
«Провладна більшість обіцяла, що КП «Луцькі ринки» наповнюватиме бюджет і ми зможемо покращити нашу освіту, медицину, дороги. Але мені здається що це профанація та недолугі обіцянки. Кредит довіри до «Луцьких ринків» буде вичерпано влітку 2019 року», – резюмував обранець громади.
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Кредит довіри «Луцьким ринкам» вичерпається влітку 2019-го, – Андрій Покровський
Сьогодні, 11:08
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